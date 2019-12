"Nie mam zamiaru konkurować z tym, jak sympatyczna jest Małgorzata Kidawa-Błońska, bo ja tak sympatyczny jak ona nigdy nie będę. To jest dla mnie jasne" - mówił w Toruniu prezydent Poznania, kandydat PO w prawyborach na prezydenta RP Jacek Jaśkowiak. "W tych wyborach my musimy się jednak zdecydować czy brać pod uwagę także elementy związane ze wzrostem potencjału danego kandydata, czy brać pod uwagę to, jakie on ma szanse przy określonych konkurentach" - dodał.

