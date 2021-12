​Najpiękniejsze rękodzieło, świąteczne ozdoby, mnóstwo - nie tylko śląskich - smakołyków i przede wszystkim wyjątkowa atmosfera - to wszystko znajdziecie na Jarmarku na Nikiszu. W Nikiszowcu, zabytkowej, górniczej dzielnicy Katowic w piątek popołudniu rozpoczął się przyciągający tłumy świąteczny jarmark. Potrwa przez cały weekend.

Po roku przerwy spowodowanej pandemią wracamy a wraz z nami to co najlepsze na polskim rynku rękodzielniczym czyli 170 wystawców, stragany z rękodziełem, sztuką użytkową, ozdobami świątecznymi, biżuterią... W tym roku zwiększyliśmy obszar jarmarku, będzie zatem znacznie więcej miejsca i przestrzeni na spokojne i bezpieczne zakupy. Będą nam towarzyszyć przepiękne świąteczne iluminacje na kamienicach, artystyczne kameralne wydarzenia w przestrzeni Nikiszowca a w centralnej części rynku na dzieci czekać będzie karuzela wiedeńska. Zapraszamy na poczęstunek do kilkudziesięciu kramów z kuchnią regionalną, maszketami - tymi śląskimi i nie tylko oraz oczywiście grzanym winem, piwem i nalewkami - zachęcają organizatorzy ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

Na Jarmark na Nikiszu najlepiej wybrać się komunikacją miejską, ponieważ miejsc parkingowych jest niewiele, a na osiedle wjeżdżać mogą wyłącznie mieszkańcy. Do Nikiszowca można dojechać specjalnymi bezpłatnymi liniami autobusowymi - linią z Centrum Katowic przez m.in. Centrum Przesiadkowe na Zawodziu oraz lokalną linią łączącą duży parking przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej.

Pamiętajcie, że mamy czas pandemii i trzeba na siebie i innych szczególnie uważać. Zwiększona przestrzeń bardziej pozwoli na zachowanie dystansu o co bardzo prosimy. Używajcie maseczek i dezynfekujcie dłonie. No i zachęcamy - szczepmy się! - apelują organizatorzy.

Organizatorem Jarmarku na Nikiszu jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych a Miastem Gospodarzem jest Miasto Katowice. RMF FM jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.