Padła główna nagroda w Zimowej Kumulacji w RMF FM. Jarek z Jaworzna wygrał 470 tysięcy złotych!

Co to były za emocje! Jarek z Jaworzna wybrał sejf numer 28. Nasi prowadzący jak zwykle próbowali "odkupić" od niego sejf, ale zwycięzca nie dał się skusić. Prowadzący oferowali mu m.in. 13 tysięcy złotych, ale nawet taka kwota nie przekonała go do zmiany decyzji.

Następnie Jarek wybrał kopertę "B".

"Żartujecie!"

Później nasz słuchacz stwierdził, że pieniądze przeznaczy m.in. na remont domu. "Chcę wyremontować wszystko, co się da" - mówił.

Kiedy prowadzący ogłosili Jarkowi, że wygrał 470 tys. zł, ten nie wiedział, co powiedzieć. "Żartujecie" - mówił.

Taka kwota to główna nagroda w Zimowej Kumulacji w RMF FM.

"To jest niesamowite" - dodawał.

"Żona jest teraz w pracy, ale jeżeli słucha RMF-u, to wybaczy mi to, że grałem przez tyle czasu i naciągałem ją na spłatę abonamentu za telefon" - dodawał ze śmiechem.

Posłuchajcie momentu, w którym Jarek dowiaduje się o wygranej: