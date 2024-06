Dobre steki rozpoczynają się od wyboru odpowiedniego mięsa. Charakterystyka oraz jakość mięsa znacznie przekładają się na doznania smakowe. Sprawdź, z jakiej części wołowiny przygotować idealny stek, a także poznaj sprawdzone sposoby na steki wołowe od momentu zakupu mięsa po przygotowanie dania.

Smażone, grillowane, przygotowywane w wysokiej bądź niższej temperaturze, o różnym stopniu wysmażenia - sposobów na zadowolenie najbardziej wymagających smakoszy jest wiele, jednak wszystko zaczyna się od jakości wołowiny oraz części wołowiny, którą wybierzesz. Dlatego dziś skupimy się na mięsie: jakości, charakterystyce poszczególnych elementów oraz oczywiście smaku steków.

Jak rozpoznać wołowinę na steki wysokiej jakości

Wołowina wysokiej jakości jest podstawą przygotowania dobrego steka. Dlatego najlepiej kupować mięso wołowe na steki w specjalistycznych miejscach, które oferują wołowinę premium.

Jeśli dysponujemy mięsem wysokiej klasy bardzo trudno "zepsuć" w trakcie przygotowania taki stek. Utarło się, że trudno zrobić dobrego steka. Przyczyną jest to, że często nieświadomy konsument próbuje przygotować mięso niskiej jakości i efekt jest kiepski. Uważa wtedy, że problemem jest jego brak umiejętności. Nic bardziej mylnego. Prawidłowe przygotowanie dobrego steka to tylko kilka prostych zasad, których trzeba przestrzegać. Kluczem jest dobry surowiec. Nawet najlepszy szef kuchni nic nie zrobi ze słabej jakości mięsa. A bardzo przeciętny amator zmagań kulinarnych, z wysokiej jakości mięsa, bez trudu przygotuje stek na restauracyjnym poziomie. Oczywiście steki z kulinarnej wołowiny dobrej jakości są znacznie droższe niż niskiej jakości wołowina. Jeśli rozpiętość cenowa steków jest od 30 PLN do nawet 2000 PLN za kg to znaczy, że jakość w wołowinie ma niebagatelne znaczenie.

Więc stek wysokiej jakości możemy łatwo poznać po cenie, która w pierwszej kolejności rzuca się w oczy. Można też poznać ją od razu po klasie jakości. Kraje wiodące w produkcji wołowiny premium posiadają krajowe systemy klasyfikacji jakości wołowiny. W takim systemie każdy kawałek wołowiny oznaczony jest kulinarną klasą jakości, dzięki której konsument kupujący dany kawałek mięsa ma gwarancję powtarzalności i poziomu jakości przypisanego do danej klasy. Taki system posiada na przykład światowy lider w produkcji wołowiny premium Stany Zjednoczone. Legendarna wołowina z USA dostarczana jest do UE w dwóch najwyższych klasach jakości ich systemu USDA CHOICE i najwyższym w całej klasyfikacji USDA PRIME. Wołowina oznaczona tymi klasami jakości to produkt super premium. Charakteryzujący się bardzo dużą marmurkowatością, różowym delikatnym mięsem, jasnym tłuszczem. Po przyrządzeniu jest niezwykle delikatna i soczysta. Jest to wołowina produkowana zgodnie z tradycją i doświadczeniem setek lat w hodowli mięsa kulinarnego. Wykorzystywane są w niej najlepsze rasy bydła mięsnego, a cały cykl hodowli i produkcji skupia się na uzyskiwaniu tych najważniejszych dla konsumenta parametrów jakości czyli: pełnego mięsnego smaku, kruchości oraz soczystości.



Mięso na steki wołowe - wybierz, co będziesz smażyć

Każdy, kto próbował tego typu dań wie, że dobre steki przygotowuje się z wysokiej jakości wołowiny. To jest absolutna podstawa. Jednak wchodząc głębiej w temat, smak i soczystość w znacznym stopniu zależy także od tego, z jakiej części przygotujesz swojego steka. Czy będzie to klasyczny antrykot czy może wolisz smak rostbefu? Zanim przejdziemy do szczegółowych wskazówek na temat idealnego steka, skupmy się na chwilę na tym, jakie mięso na steki wybrać? Rozbierzmy zatem wołowinę na czynniki pierwsze i przekonajmy się, z jakich elementów można zabrać się za smażenie steków.



Jakie mięso na stek? Sprawdź koniecznie stek z antrykotu

Klasyczni miłośnicy steków powiedzą, że na patelni najlepiej położyć przedstawicieli tzw. centry wołowej, nazywanej również często z włoska lombatą (czasami to określenie dotyczy wyłącznie polędwicy). Do tej grupy zaliczamy trzy główne mięsa, czyli:

antrykot,

rostbef,

polędwica.

Dlaczego na grilla najlepszy jest stek z antrykotu? Antrykot pochodzi z samego środka części grzbietowej przedniej ćwierćtuszy wołowej, co oznacza, że znajduje się tam sporo tłuszczu śródmięśniowego, a ten wydatnie wpływa na smak, zapach i soczystość steka. Tłuszcz jest również znakomitym nośnikiem smaku, dlatego jeśli chcesz poczuć esencję mięsa, antrykot z pewnością będzie dobrym wyborem. Nie zapominajmy także o walorach odżywczych zawartych mięsie, a w przypadku antrykotu tych nie brakuje. Potrawy przygotowane na bazie tego fragmentu wołowiny są nie tylko pyszne, ale również zdrowe. Warto zatem zadbać, aby mięso na steki było odpowiedniego pochodzenia, gdyż ma to ogromne znaczenie na jakość dania.

Oczywiście wskazanie na antrykot to dopiero wstęp do omówienia rodzajów mięsa na steka, ponieważ mając do dyspozycji antrykot, możesz z niego przygotować np.:

Rib Eye - jest to najbardziej tradycyjna forma przygotowania steka z antrykotu. Potrzebne jest do niego mięso zlokalizowane pomiędzy łopatką a kością biodrową. Charakteryzuje się tym, że swoją soczystość zachowuje nawet po poddaniu obróbce termicznej, a jednocześnie po zdjęciu z patelni bądź grilla jest także kruche. Stek rib eye jest przysmakiem na całym świecie, a najłatwiej rozpoznać go po właśnie "tłustym oku" oraz właśnie smaku i soczystości zaklętym w tym tłuszczu.

Cote de Boeuf - ten rodzaj steku wyróżnia się tym, że w przeciwieństwie do rib eye jest cięty wraz z kością z antrykotu, czyli z części żebrowej tuszy wołu. Miłośnicy steków są zgodni, że w przypadku dobrej jakości wołowiny steki z kością są jeszcze smaczniejsze. W przypadku cote de boeuf warto zaznaczyć, że jest to mięso na steki z krótką kością.

Tomahawk - analogicznie do powyższego typu steku, tomahawk to mięso z długą kością. Swoją nazwę zawdzięcza właśnie kości żebrowej, która wycięta wraz z mięsem przypomina wyglądem słynny indiański toporek. Pozostawienie dłuższej kości nie sprawia wyłącznie, że łatwiej bez łopatki przewrócić mięso, ale również dostarcza więcej wrażeń smakowych. Aromat, jakiego stek nabiera przy obróbce termicznej wraz z kością trudno porównać do jakiejkolwiek przyprawy.



Soczysty rostbef na steka

Przejdźmy teraz do rostbefu. To również klasyczne mięso na steki i trudno żeby było inaczej, skoro rostbef to niejako przedłużenie antrykotu. Do tego miana zalicza się górny odcinek części lędźwiowo-brzusznej ćwierćtuszy tylnej. Tym, co wyróżnia mięso rostbefu jest delikatność oraz soczystość, która wynika z otaczającej go warstwy tłuszczu. Co prawda nie powstanie z niego danie tak kruche jak potrawy z takich części jak antrykot czy polędwica, ale za to aromat, jakim cechuje się rostbef jest niepowtarzalny. Jakie soczyste steki smażymy z tego typu wołowiny? Rostbef idealnie nadaje się na takie steki jak:

stek New York - ponownie rozpoczynamy od wersji bez kości, czyli fragmentu mięsa, który kształtem przypomina nowojorski Manhattan. Stek New York jest mniej tłusty od swojego odpowiednika z antrykotu, mięso jest też minimalnie twardsze niż w przypadku polędwicy. Zwarta konsystencja ma wielu miłośników, przez co stek New York jest popularnym wyborem zarówno w domach, jak i restauracjach.

Kansas - pozostajemy w amerykańskim nazewnictwie, co zresztą jest powszechne dla świata steków. Właśnie w USA kultura przyrządzania i jedzenia steków z mięsa wołowego jest największa. Kansas to wołowina z rostbefu z niewielkim kawałkiem kości, który wzbogaca zarówno smak, jak i aromat.

T-Bone - ten rodzaj steka wycina się z przedniej części rostbefu, przez co zawiera on wąską część polędwicy oraz charakterystyczną kostkę w kształcie litery T. Stąd oczywiście nazwa. A smak tego steka? Ponieważ de facto zawiera on w sobie dwa rodzaje mięsa, zapewnia zróżnicowane wrażenia smakowe. Stek T-Bone znakomicie pozwala zauważyć różnicę między fragmentami tego samego mięsa, jakim jest wołowina. I chociaż kładziesz na patelnię jeden kawałek, można wyraźnie odczuć różnice w strukturze czy soczystości.

Porterhouse - jeśli stek T-Bone wyróżnia się ze względu na obecność polędwicy, to Porterhouse jest jeszcze bardziej imponujący, bo zawiera większą część polędwicy, która w dodatku połączona jest z siekanym grzbietem. To sprawia, że ten stek jest większy, ale również bardziej zróżnicowany smakowo. Porterhouse zadowoli zatem zarówno miłośników delikatnej, jak i bardziej zwartej wołowiny.



Polędwica wołowa - pyszne mięso na steki

Wielką trójkę uzupełnia polędwica, czyli niezwykle wdzięczna wołowina z tylnej ćwierćtuszy. Ten długi mięsień, który znajduje się wzdłuż grzbietu charakteryzuje się delikatnością i miękkością, co z kolei zapewniło jej rangę najcenniejszego mięsa wołowego. Nie wszyscy są zwolennikami przyrządzania z polędwicy steków, gdyż z racji mniejszej zawartości tłuszczu, nieroztropnie położona na patelnię polędwica może być nieco sucha. Niemniej w odpowiednich rękach polędwice również mogą być soczyste, a także kruche. Żeby jednak polędwica nie wyszła sucho, warto najpierw nabrać wprawy w przyrządzaniu steków z tego rodzaju mięsa.

Mięso z polędwicy to przede wszystkim dwa popularne steki: Filet mignon oraz Chateaubriand. W pierwszym przypadku kluczowa jest krótka obróbka termiczna, aby mięso nie zatraciło swojego aromatu oraz wyjątkowego smaku. Jak już wspomnieliśmy, przygotowanie idealnego Fliet mignon wymaga niemałej wprawy, ponieważ łatwo zbyt mocno wysmażyć stek, przez co straci smak, a w ustach będzie sucho. Niemniej dobrej jakości, soczysty filet mignon to prawdziwy rarytas wśród mięsa wołowego. Chateaubriand to z kolei diament w koronie wołowiny, gdyż obejmuje środkową część polędwicy. Pod względem delikatności oraz kruchości trudno porównać go do innego steku. Bez wątpienia jest to kawałek mięsa dla prawdziwych koneserów.



Jakie inne elementy stekowe są godne polecenia?

Klasyczne steki takie jak stek z antrykotu, rostbefu czy polędwicy to oczywiście podstawa jadłospisu każdego miłośnika wołowiny. Warto jednak przyjrzeć się innym, mniej popularnym stekom, które zachwycają smakiem i aromatem.

Istnieje cała grupa steków z elementów typowo "niestekowych". Są to steki o mniej regularnym kształcie, ale za to pełne mięsnej smakowitości. Są one także znacznie bardziej przyjazne budżetowo od wyżej wymienionych. Ponieważ są to steki mniej znane i mniej oczywiste warto po nie sięgnąć żeby zaskoczyć znajomych i rodzinę swoimi umiejętnościami "grillmasterskimi". Ponieważ steki te pochodzą z elementów wołowych, które wykonują więcej pracy motorycznej muszą być z wołowiny naprawdę bardzo wysokiej jakości, aby były kruche i soczyste. Z wołowiny niskiej jakości nie da się zrobić z tych elementów zjadliwego steka. Wśród tych steków wymienić można flat iron, tri tip, flank steak, hanger steak czy skirt steak.



Stek mocno marmurkowaty - czym jest tego typu mięso na stek?

Jeśli zastanawiasz się, jakie mięso na stek wybrać, w różnego rodzaju poradnikach możesz natknąć się na określenie "marmurkowate mięso". Co to za parametr wołowiny i czemu jest on tak ważny przy wyborze mięsa? Otóż marmurkowatość określa zawartość tłuszczu śródmięśniowego w tkankach mięśnia. Najprościej ocenić ją po obecności charakterystycznych nitek białego tłuszczu, które przypominają nieco wzór marmuru - stąd wzięła się nazwa. Ocena jakości pod względem marmurkowatości również nie jest skomplikowana. Przyjęło się, że im więcej tłuszczu śródmięśniowego, z tym lepszej jakości wołowiną mamy do czynienia. Warto także wiedzieć, że przy ocenie jakości mięsa oprócz marmurkowatości bierze się pod uwagę takie parametry jak:

wiek zwierzęcia oceniany na podstawie badania kości,

kolor mięsa,

kolor tłuszczu,

kruchość mięsa,

smak,

soczystość.



Gdzie kupić dobre mięso na steki?

Wiesz już, jakie mięso na stek będzie dobrym wyborem, jednak od początku podkreślamy także, jak ogromną rolę odgrywa jakość wołowiny, z której przyrządzisz swoje wyjątkowe danie. Istotne jest pochodzenie, jak mięso dojrzewa, czy jak jest transportowane. To wszystko składa się na idealne mięso, z którego przyrządzisz swój wymarzony, średnio wysmażony stek.

Po świeży fragment mięsa w pierwszej kolejności można udać się do pobliskiego sklepu mięsnego, jednak większość sieci sklepów z mięsem i wędlinami nie oferuje wołowiny odpowiednio wysokiej jakości, by przyrządzić z niej pyszne steki.

Prawdziwym koneserom wołowiny polecić można także kultowe już mięso wagyu, która charakteryzuje się niebywałą marmurkowatością, co z kolei przekłada się na jedyny w swoim rodzaju smak. Mięso jest niebywale soczyste i maślane, a odpowiednio przyrządzone po prostu rozpływ się w ustach. Ojczyzną wołowiny wagyu jest Japonia. Alternatywnie dostępna jest także wołowina wagyu z Australii.

Warta spróbowania jest także wysokiej jakości wołowina ekologiczna. Jej głównymi atutami są wysoka zawartość kwasów omega 3 oraz doskonałe walory prozdrowotne. Wołowina ekologiczna pochodzi ze specjalnych hodowli, gdzie zwierzęta egzystują w sposób naturalny i przyjazny dla środowiska, a gospodarstwa spełniają najbardziej rygorystyczne normy chowu.

Wybierz mięso na steki, które spełni Twoje oczekiwania i ciesz się najwyższą jakością smaku. Zamów stek do domu wygodnie i ciesz się błyskawiczną realizacją od BBQ.pl.