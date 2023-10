12 października to Dzień Bezpiecznego Komputera. Słabe hasło, brak dwuskładnikowego uwierzytelniania, brak aktualizacji czy kopii zapasowych to najczęstsze błędy, jakie popełniamy, wystawiając się cyberoszustom.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Dniu Bezpiecznego Komputera zebraliśmy dla was kilka wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z komputera, a także innych urządzeń mobilnych. W skrócie można powiedzieć, że bezpieczne korzystanie z komputera to takie działania, które skutecznie trzymają nas z dala od cyberoszustów.

Silne hasło to nie imię psa czy "123456789"

Jeżeli wśród naszych haseł do komputera, bankowości, poczty itp. są ciągi znaków jak "qwerty" czy ciągi liczb jak "123456789", to powinniśmy jak najszybciej je zmienić. To jest top najgorszych haseł, które najłatwiej złamać.

Hasło nie powinni być oczywiste. Najlepiej wygenerować je przez jakiś generator silnych haseł i po prostu zapamiętać. Hasło to pierwsza "brama", która ma powstrzymać cyberoszustów przed dostępem do naszych danych.

Pamiętajmy też, że jeżeli logujemy się na ogólnodostępnym urządzeniu - np. w bibliotece, w szkole, to zawsze powinniśmy się wylogować ze swoich kont po zakończeniu pracy.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Co robić, gdy ktoś przejmie nasze hasło? W takich sytuacjach pomoże nam dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Gdy ktoś będzie chciał się zalogować na naszym koncie z innego urządzenia czy nawet z innego miejsca, to dana strona (bankowość, poczta, rachunki) poprosi nas o potwierdzenie, że my to my. Można to zrobić np. w aplikacji mobilnej albo wpisując kod, który dostaliśmy SMS-em. To drugie zabezpieczenie, które obok hasła, chroni nas przed utratą dostępu do naszych stron i kont.

Kopie zapasowe. Zrobisz ją, gdy coś stracisz

Informatycy mówią, że ludzi można podzielić na tych, którzy robią kopie zapasowe oraz na tych, którzy zaczną to robić.

Utrata danych może być bardzo bolesna. Nie chodzi tylko o zdjęcia - wiele osób ma na dyskach dokumenty, faktury. Warto robić raz na jakiś czas kopie zapasowe, aby w przypadku ich utraty czy kradzieży móc dalej funkcjonować.

Pamiętaj o aktualizacjach

Żeby nasz system operacyjny, antywirus czy inny program był bezpieczny, musimy go systematycznie aktualizować. Niestety wiele osób widząc jakąś "chmurkę", czyli powiadomienie o aktualizacji, od razu to wyłącza, ewentualnie klika ciągle przycisk "później" itp. To duży błąd. Wraz z wykryciem nowej luki w danym systemie tylko aktualizacja pomoże nam się jej pozbyć. To samo dotyczy naszych telefonów - musimy aktualizować oprogramowanie.

Nie znasz? Nie ruszaj!

Studentom i uczniom może przydać się rada, aby nie podłączać do swoich komputerów i laptopów urządzeń, których nie znamy. To samo tyczy się też wiadomości, które dostajemy w mediach społecznościowych.

Jeżeli nie jesteśmy pewni danego linka czy dostaliśmy dziwną wiadomość od znajomego - nie klikajmy. Podobnie jak na drodze - stosujmy zasadę ograniczonego zaufania.