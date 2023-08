Polska zespół "Poland Can Into Space" zdobył drugie miejsce w konkursie polegającym na zhakowaniu systemu amerykańskiego satelity. Ogłosiły go dwie amerykańskie siły zbrojne: kosmiczne i powietrzne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Konkurs pod nazwą "Hack-a-Sat 4" został zorganizowany po to, by amerykańskie dowództwo zdiagnozowało słabe punkty w oprogramowaniu systemów sterujących satelitami. W tym celu uczestnicy konkursu mieli za zadanie włamać się do administrowanego przez Siły Kosmiczne USA satelity Moonlighter. Zwycięzcy konkursu Zgodnie z zasadami rozpoczętego konkursu, hakerzy pracowali nad włamaniem się do satelity Moonlighter, aby uzyskać dostęp do jego danych, jednocześnie walcząc z innymi zespołami przed atakowaniem ich własnych systemów. Do finału przeszło pięć zespołów, w tym zeszłoroczny zwycięzca - polski zespół "Poland Can Into Space". Zwycięzców tegorocznego konkursu ogłoszono w niedzielę wieczorem czasu polskiego. Pierwsze miejsce zajął mHACKeroni, drugie zdobył "Poland Can Into Space, a trzecie - jmp fs:[rcx]. Zespół "Poland Can Into Space" w 2022 roku wygrał konkurs "Hack-A-Sat". W 2021 i 2020 roku Polacy zajęli drugie miejsce. Jaki był cel konkursu? Konkurs miał na celu stworzenie lepszych systemów zapobiegających zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa ze strony innych mocarstw. Dla zwycięskiej drużyny hakerów przewidziano nagrodę w wysokości 50 tys. dolarów amerykańskich, dla zdobywców drugiego miejsca - 30 tys., a "brązowi medaliści" muszą zadowolić się kwotą 20 tys. USD - napisał The Insider. Kapitan Sił Kosmicznych Kevin Bernert powiedział w piątek w wywiadzie udzielonym Politico, że władze mają nadzieję, iż konkurs ma przyciągnąć osoby o szczególnych umiejętnościach. Długoterminowym jego celem jest uświadomienie, że cyberbezpieczeństwo trzeba tworzyć od podstaw - powiedział.