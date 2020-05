"Władze państwowe i politycy prawie wszystkich opcji politycznych są niekonsekwentni w sprawie zwalczania pedofilii. Tak, jak Lech Wałęsa 'jestem za, a nawet przeciw'" - ocenił w rozmowie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - prezes Fundacji im. Brata Alberta. Odniósł się też do głośnego filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego". "Same filmy niczego nie zmienią. Potrzebne są wewnętrzne reformy polskiego Kościoła. Nadzieją byłby większy udział ludzi świeckich np. w zarządzaniu sprawami finansowymi i gospodarczymi. Dotyczy to także wizytowania parafii czy lekcji katechezy w szkołach" - przyznał. Ocenił też, że biskup Edward Janiak - jeden z negatywnych bohaterów "Zabawy w chowanego" - powinien się podać do dymisji. "To samo powinni uczynić ci, którzy tuszowali i przerzucali sprawców do innych parafii czy diecezji" - podkreślił duchowny w rozmowie z Onetem.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski /Waldemar Deska /PAP

REKLAMA