"Czuję się w obowiązku powiedzieć: przepraszam. Przepraszam za zgorszenie, jakie miało miejsce w archidiecezji" – tak metropolita poznański abp Stanisław Gądecki odniósł się do sprawy zmarłego niedawno abp. Juliusza Paetza w liście pasterskim, który zostanie dziś odczytany w parafiach archidiecezji poznańskiej. Paetz był oskarżany o molestowanie kleryków.

Akapit listu dotyczący sprawy abp. Paetza opatrzony jest śródtytułem "Oczyszczenie". Abp Stanisław Gądecki przypomniał w nim, że hierarcha oskarżany o molestowanie kleryków zmarł 15 listopada. "Wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Stolicę Apostolską w tej materii nie zostały podane do publicznej wiadomości, zaś ksiądz arcybiskup był przekonany o swojej niewinności i nie wyraził publicznie skruchy, choć złożył rezygnację z urzędu" - napisał Gądecki. "Właściwą instancją do przeprowadzenia procesu i wydawania wyroków w odniesieniu do biskupów nie są inni biskupi, lecz Stolica Apostolska. Mimo to czuję się w obowiązku powiedzieć: przepraszam. Przepraszam za zgorszenie, jakie miało miejsce w archidiecezji. Z głębi serca przepraszam osoby, które czują się skrzywdzone" - dodał. Poprosił też o modlitwę za całą diecezję "aby - zjednoczona w Duchu Świętym - mogła promieniować świadectwem chrześcijańskiego życia i apostolską gorliwością". Cały list dostępny jest tutaj.

Abp Juliusz Paetz urodził się w Poznaniu w 1935 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka 28 czerwca 1959 r. Był współpracownikiem Sekretariatu Stanu i Rady ds. Publicznych Kościoła oraz delegacji Stolicy Apostolskiej ds. stałych kontaktów roboczych z rządem PRL, a w latach 1976-1982 prałatem antykamery papieskiej na bezpośredniej służbie papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II.



W grudniu 1982 roku został mianowany biskupem łomżyńskim, a w kwietniu 1996 r. - arcybiskupem poznańskim.

Abp Paetz został pochowany na cmentarzu parafialnym na poznańskiej Starołęce. / Jakub Kaczmarczyk / PAP