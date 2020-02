Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Alert dotyczy czterech województw na północy i południu kraju.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla północnych powiatów woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Instytut zaznacza, że najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie nadmorskiej i brzegowej.

Jak wyjaśnia IMGW, najsilniejsze porywy wiatru wystąpiły około godziny 5 rano i wynosiły od 70 km/h do 80 km/h w powiatach: koszalińskim, sławieńskim, gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, a także w Świnoujściu i Koszalinie. Obecnie porywy wynoszą do 65 km/h, a wiatr powoli słabnie.



Ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia instytut wydał także dla dwóch południowych województw: dolnośląskiego i opolskiego. Na tych obszarach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu i północnego zachodu.



Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.