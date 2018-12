Pachną cynamonem, imbirem i goździkami, mają w sobie miodową, ale też lekko pikantną nutę. Idealne korzenne pierniki – by były gotowe do schrupania na święta, warto je przygotować już teraz.

Składniki na ciasto:

2,5 szklanki mąki, szklanka cukru, 3 łyżki miodu, 2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, 2 łyżki masła, 2 duże jajka (1 do ciasta, drugie do posmarowania pierników przed włożeniem do piekarnika), mleko (około 1/3 szklanki), *przyprawy.



*Oczywiście możemy kupić przyprawę piernikową w niemal każdym sklepie spożywczym. Będzie trochę szybciej i taniej. Ale czy smaczniej? To już dyskusyjne. Warto więc zrobić swoją mieszankę przypraw. Będzie świeższa, aromatyczna, i będziemy wiedzieć, co się w niej znajduje.

Składniki na przyprawę piernikową:

3 laski cynamonu, 2 płaskie łyżeczki suszonego imbiru, 5 ziarenek ziela angielskiego, 4 całe goździki, gałka muszkatołowa, łyżeczka ziaren kardamonu, ziarna z 1 gwiazdki anyżu, pół łyżeczki pieprzu w ziarnach;



Przygotowanie przyprawy:

Cynamon ścieramy na tarce, podobnie jak gałkę muszkatołową. Przyprawy takie jak ziarna kardamonu, ziela angielskiego, anyżu, goździki i pieprz przekładamy do moździerza. Rozdrabniamy dokładnie, przekładamy do startego cynamonu i imbiru, dokładnie mieszamy.



Przygotowanie ciasta:

Podgrzewamy miód, stale mieszając, by nie było grudek. Gdy będzie gorący, przelewamy go do przesianej, przesypanej na stolnicę mąki. Mieszamy składniki nożem, dosypując stopniowo sodę oczyszczoną, cukier i przyprawy. Jeśli masa jest przestygnięta, wbijamy jajko i dodajemy masło.

Delikatnie mieszamy i dolewamy stopniowo lekko podgrzane mleko (UWAGA: pół szklanki może okazać się za dużo, uważajmy, by masa nie zrobiła się za rzadka). Ciasto wyrabiamy ręką, do 15 minut, aż będzie gładkie.



Ciasto rozwałkowujemy na stolnicy (możemy podsypać ciasto mąką, by nie kleiło się do stolnicy, ale w małej ilości. Inaczej ciasto zrobi się twarde). Placek nie może być za twardy, pierniczki w końcu urosną, powinien więc mieć maksymalnie do 1 cm.



Pierniki wykrawamy foremkami, smarujemy rozbełtanym jajkiem i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zachowajmy odstępy!

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i pieczemy około 10 minut (Uwaga! Nie pieczmy pierników za długo, bo zrobią się za suche).

Pierniczki są miękkie w dniu ich pieczenia, później twardnieją. By zmiękły, potrzebują ok. tygodnia. Warto je przełożyć do szczelnie zamykanego pojemnika.



Pierniki dekorujemy, gdy już stwardnieją przed samym podaniem.

Czym dekorować?

Pierniki można po prostu posypać przed samym podaniem cukrem pudrem. Można użyć roztopionej w kąpieli wodnej czekolady, obtoczyć w wiórkach kokosa, ozdobić dostępną w sklepach posypką cukrową (jadalną), polać je lukrem… Na ten ostatni jest prosty przepis. By zrobić lukier potrzebujemy: szklanki cukru pudru, 1 białka (przed oddzieleniem białka od żółtka jajko sparzamy gorącą wodą) i łyżeczki soku z cytryny. Przygotowanie lukru: Białko ubijamy na sztywną pianę, dodając sok z cytryny i jednocześnie, stopniowo cukier puder. Dodajmy go tyle, by lukier był gęsty. Jeżeli chcemy mieć kolorowy lukier, to dodajemy do niego np. sok z buraka, jagód albo kurkumę.