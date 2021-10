Konsulat Generalny USA w Krakowie wraz z Urzędem Miasta Krakowa organizują dziś koncert i galę z okazji trzeciej edycji projektu “Hoover Table”, upamiętniającego amerykańskiego prezydenta-filantropa Herberta Hoovera, który zorganizował wielką akcję humanitarną po pierwszej wojnie światowej ratującą polskie dzieci przed głodem i epidemią tyfusu. Akcja „Hoover Table” organizowana w Krakowie od 2018 z udziałem wielu partnerów przenosi ideę filantropii i pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży we współczesne realia i wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze w Krakowie. Gala jest podziękowaniem dla krakowskiego środowiska polskiego i amerykańskiego biznesu za zaangażowanie w akcję.

Herbert Hoover, jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy, powołanej w 1919 roku, inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju. Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku.

Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów - równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao.



Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi.

Hoover odwiedził Polskę czterokrotnie

W czasie wizyty w Krakowie w sierpniu 1919 roku Hoover otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytety Warszawski i Jana Kazimierza we Lwowie uhonorowały wielkiego Przyjaciela Polski tym samym zaszczytem. Herbert Hoover odwiedził Polskę czterokrotnie, ostatni raz po drugiej wojnie światowej, kiedy to również organizował akcję pomocy dla wyniszczonego kraju. Konsul Generalny USA w Krakowie Dr Patrick T. Slowinski przypomni sylwetkę amerykańskiego prezydenta i jego amerykańsko-polskie związki w czasie wystąpienia otwierającego galę.

Wakacyjne kursy języka angielskiego

W tym roku Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny USA, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Instytut Filantropii oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe i kolejni partnerzy projektu połączyli swoje siły organizując fundraising, którego beneficjentami są dzieci - podopieczni krakowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki hojności darczyńców - przedsiębiorców, firm, krakowskich restauracji i innych instytucji - od trzech lat dzieci otrzymują wsparcie edukacyjne lub materialne: wakacyjne kursy języka angielskiego, niezbędne do nauki laptopy.

Nowa odsłona Hoover Table

Tegoroczna edycja, dostoswana do warunków pandemicznych, przebiega w nieco innej formie. Grupowe reprezentacje placówek opiekuńczo-wychowawczych walczą o nagrodę, czyli o wyposażenie przestrzeni edukacyjno-rozrywkowej w swojej placówce. Nowym akcentem jest możliwość udziału w aukcji, w której do wylicytowania są: Kolacja dla 2 osób w restauracji Hotelu King Salomon oraz kolacja dla 2 osób w restauracji Sheraton Grand Krakow Hotel. Dzięki tym aukcjom do zespołu Hoover Table dołączyła Fundacja „Pełni Kultury”, która czuwa nad przebiegiem licytacji. Aukcje potrwają do 31 października.

To bardzo bliska nam inicjatywa i dziś wieczorem chcemy uhonorować przedsiębiorców, którzy w swej wrażliwości społecznej chcą kontynuować i rozwijać ideę Herberta Hoovera, a także jego bliskie związki z Polską - mówi RMF FM Konsul ds. Prasy i Kultury Dolores Prin. Jak podkreśla, szczególnie ważne w tej inicjatywie jest podkreślenie stulecia inicjatyw charytatywnych w stosunkach amerykańsko-polskich.

Cytat Dzięki swej działalności humanitarnej po I wojnie światowej, Hoover pomógł uratować przed głodem blisko 2 miliony dzieci, dzięki dostawom zaopatrzenia poprawił też ich warunki sanitarne. Dziś mamy inne wyzwania, choćby związane z pandemią Covid-19. A ludzie wciąż są skłonni do ofiarności, rozumieją swoją odpowiedzialność, chcą się dzielić, czy to pieniędzmi czy potrzebnym zaopatrzeniem Dolores Prin

To bardzo nas cieszy, szczególnie w takiej chwili, jak obecnie, kiedy w warunkach globalnych wyzwań trudniej być filantropem. A mimo to mamy wciąż firmy i przedsiębiorców, którzy gotowi są do działalności charytatywnej. Może nie wszyscy wiedzą, że Herbert Hoover był sierotą i cierpienie dzieci odbierał bardzo osobiście, gdy poproszono go o prowadzenie akcji humanitarnych po I wojnie światowej i potem po II wojnie światowej naturalnie, w szczególny sposób skoncentrował się na losie dzieci i młodych ludzi. Dziś z pomocą akcji "Hoover Table" staramy się zachęcić korporacje, firmy i przedsiębiorców, by podążały tym śladem. Dlatego koncentrujemy się na pomocy dzieciom i młodzieży w potrzebie" - mówi RMF FM Konsul USA ds. Prasy i Kultury.

Gala w Muzeum Armii Krajowej jest podziękowaniem dla krakowskiego środowiska polskiego i amerykańskiego biznesu za zaangażowanie w akcję. Darczyńcy zostaną uhonorowani statuetkami Hoovera. Relację na żywo będzie można śledzić o 18 na platformie PLAY KRAKOW.



Galę uświetni swym koncertem Stan Breckenridge - amerykański piosenkarz, pianista, kompozytor, nauczyciel akademicki, doktor muzykologii, laureat odznaczenia Amicus Poloniae. Wykonując utwory z takich gatunków jak jazz, blues, rythm & blues czy soul, koncertuje on na całym świecie. Podczas gali Hoover Table 2021 Stan wystąpi z polskimi przyjaciółmi z Jazz Band Ball Orchestra.

