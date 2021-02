Szymon Hołownia miał się dzisiaj pochwalić swoimi kolejnymi parlamentarnymi zdobyczami. Do ruchu Polska 2050 miało dołączyć bowiem dwoje posłów Koalicji Obywatelskiej, a transfer miał zostać ogłoszony na konferencji prasowej. Wkrótce jednak konferencję odwołano, a jak podaje portal Interia, rozmowy o przejściu polityków pod żółte strzechy zakończyły się fiaskiem.

Szymon Hołownia / Paweł Supernak / PAP

Onet podał nieoficjalnie, że do ruchu Polska 2050 dołączy Tomasz Zimoch, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Swój transfer miał też ogłosić jeszcze jeden polityk. Jak podaje Interia, chodziło o Paulinę Henning-Kloskę.

Konferencja prasowa miała odbyć się o godz. 11, jednak doszło do pewnego zwrotu akcji. Henning-Kloska w rozmowie z Interią zaprzeczyła, że przejdzie do ruchu Hołowni. Kilkanaście minut później Polska 2050 odwołała spotkanie z mediami "z przyczyn niezależnych".

Według Interii Nowoczesna negocjowała z Henning-Kloską pozostanie w klubie KO. Działania okazały się najwyraźniej skuteczne.

Na konferencji prasowej miał pojawić się także Tomasz Zimoch oraz samorządowcy, którzy mieli zasilić Polskę 2050. Nie wiadomo jednak, czy do transferu finalnie dojdzie.

Do tej pory do Hołowni dołączyło trzech polityków: posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha oraz senator z klubu KO Jacek Bury. Jeśli ekipę zasiliłby Zimoch, wówczas ruch Polska 2050 będzie mógł utworzyć koło poselskie - potrzeba bowiem do tego trzech parlamentarzystów niższej izby.

Tomasz Zimoch przez wiele lat pracował jako dziennikarz i komentator sportowy. W politykę zaangażował się w 2019 roku, kiedy został liderem listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu łódzkim. Zdobył ponad 47 tys. głosów, co zagwarantowało mu mandat posła IX kadencji.