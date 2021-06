Zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej może być dla wielu firm trudne do udźwignięcia - powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że propozycja minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. w kwocie 3.000 zł jest optymalna.

Jarosław Gowin / Mateusz Marek / PAP

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku w kwocie 3.000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2 800 zł, a minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2021 roku to 18,30 zł.