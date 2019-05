Jedna z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji budowlanych ostatnich lat jest już niemal zrealizowana. W sieci pojawił się film z drona, na którym widać gigantyczny zamek w Stobnicy.

Budowla stylizowana na średniowieczny zamek ma 50-metrową wieżę. Jest to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Do wykończenia zostały wnętrza.



Budowa zamku trwa od 2015 roku, jednak zrobiło się o niej głośno dopiero na początku lipca 2018 roku - po tym, jak inwestycję wytropili miejscy aktywiści. Zamek jest budowany w obrębie obszaru chronionego Natura 2000. W jego pobliżu swoje siedliska mają rzadkie gatunki ptaków, chronione zresztą specjalnie przez obszar "ptasi" Natury 2000.



W kwietniu informowaliśmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchylił decyzję z 2015 roku określającą warunki prowadzenia budowy tzw. zamku w Stobnicy (w 2015 r. Regionalna Dyrekcja w Poznaniu wydała decyzję, że inwestycja w Puszczy Noteckiej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko). Inspektorzy wyrazili też sprzeciw wobec dalszej realizacji inwestycji. Stwierdzili, że powierzchnia budowy przekracza tę, którą deklarował inwestor. To nie 1,7 ha, ale ponad 2 hektary, co w świetle przepisów klasyfikuje budowę jako taką, która w znacznym stopniu może oddziaływać na środowisko. Żeby ją prowadzić, inwestor powinien przedstawić osobne decyzje środowiskowe, ale tego nie zrobił.

