Prezydent Andrzej Duda wręczył we wtorek kończącej misję dyplomatyczną w Polsce ambasador USA Georgette Mosbacher Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała Kancelaria Prezydenta..

Order został nadany - podała prezydencka kancelaria - "w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego". Jak poinformowano, w uroczystości wziął udział m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.



W komunikacie zaznaczono, że symbolicznym momentem polsko-amerykańskich relacji dwustronnych było włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, które nastąpiło 11 listopada 2019 roku. "Włączenie Polski do Visa Waiver Program stanowiło namacalny dowód na to, że strategiczne partnerstwo Polski i USA jest silne i autentyczne" - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.

Mosbacher poinformowała pod koniec grudnia, że złożyła rezygnację z funkcji ambasadora z dniem 20 stycznia , kiedy będzie miała miejsce inauguracja 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu Kongres USA zatwierdził głosy Kolegium Elektorów, uznając Demokratę Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich z listopada 2020 r.

Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od Mosbacher we wrześniu 2018 roku. Była ona pierwszą kobietą w historii polsko-amerykańskich stosunków, która pełniła to stanowisko w Warszawie.