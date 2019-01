Kilkudziesięciu policjantów przeszukiwało dzisiaj okolice ulicy Złotej w Olsztynie w poszukiwaniu 19-letniego Radosława Zalewskiego. Mężczyzna pochodzi z Ostrowi Mazowieckiej i zaginął w noc sylwestrową.

/ foto. Policja Olsztyn /

Teren wokół ulicy Złotej w Olsztynie Radek był już wcześniej przeszukiwany, ale policjanci zdecydowali się jeszcze raz sprawdzić to miejsce, ponieważ to tam ostatni raz widziany był 19-latek. Mężczyznę zarejestrowała jedna z kamer monitoringu. Niestety poszukiwania nie są łatwe.

Z informacji przekazanych przez rodzinę zaginionego wynika, że 19-latek wyszedł z domu w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieszkał i pojechał na imprezę sylwestrową do znajomych do Olsztyna. Zaginiony do chwili obecnej nie wrócił do swojego domu oraz nie nawiązał kontaktu ze znajomymi ani z rodziną. Policjanci apelują o każde informacje dotyczące zaginionego Radosława Zalewskiego, mogące doprowadzić do szybkiego ustalenia miejsca przebywania 19-latka.

Niestety informacji na temat zaginionego mężczyzny jest bardzo mało. Policjanci przeszukali już tereny wokół kilku ulic na południu Olsztyna. Sprawdzane były również trudno dostępne tereny, zbiorniki wodne, rzeka Łyna. Oprócz policjantów w poszukiwania zaangażowali się też zawodowi i ochotniczy strażacy, a także specjalna grupa poszukiwawcza Polskiego Czerwonego Krzyża. Zaginięciem młodego mężczyzny zajmuje się też agencja detektywistyczna. Na Facebooku powstał specjalny profil https://web.facebook.com/szukamyradka

Wszyscy, którzy mogą pomóc w tej sprawie, policja prosi o kontakt osobiście w Komendzie Miejskiej w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23 lub telefonicznie z osobą bezpośrednio nadzorującą poszukiwania pod nr tel. 605 549 341.