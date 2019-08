Przed krakowską kurią protestowały osoby LGBT. W ten sposób zareagowały na słowa abpa Marka Jędraszewskiego, który w homilii upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego mówił o "tęczowej zarazie".

Protest przed krakowską kurią Michał Niepielski /RMF FM

Podczas mszy upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego metropolita krakowski wygłosił homilię, w której odniósł się do osób LGBT. Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha - neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział abp Jędraszewski.



W reakcji na te słowa krakowskie środowisko LGBT zorganizowało spontaniczny protest przed kurią w Krakowie, w którym wyraziło sprzeciw takiemu traktowaniu przez Kościół.



Protest odbył się w milczeniu. Ponad 100 osób stało przed siedzibą metropolity z planszami, na których zapisane były hasła, takie jak: "nie jestem zarazą", "stop nienawiści", "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" czy "to ja jestem LGBT".



Według protestujących słowa Jędraszewskiego były naruszeniem praw człowieka.