"Tylko do początku września dajemy ministerstwu czas na reakcję. Potem wznawiamy protest" - zapowiadają fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni walczący o podwyżki. W liście wysłanym do resortu zdrowia podkreślają, że tylko co trzeci z nich dostał obiecaną w maju podwyżkę.

REKLAMA