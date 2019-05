Związki zawodowe zrzeszające fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów diagnostycznych poinformowały o rozpoczęciu protestu głodowego.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych podał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wspólnie z Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii zdecydowano o rozpoczęciu protestu głodowego.

"Od dziś, w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury grupa diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów głoduje w imię nagłaśniania problemów, które na ministerstwie nie robią wrażenia" - głosi wpis. Zamieszczono w nim także zdjęcia protestujących.

W ramach akcji "maj bez fizjoterapeutów", fizjoterapeuci najpierw oddawali krew, a potem przystąpili to strajku włoskiego, polegającego na skrupulatnym, drobiazgowym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii.

W połowie maja, na wspólnej konferencji z diagnostami, poinformowali o akcji wysyłania pism do dyrektorów zatrudniających ich placówek prosząc o podwyżkę wynagrodzeń oraz występowania m.in. do NFZ z pytaniem, ile jest na to środków. Działania te podjęto, jak wyjaśniano, w związku z wypowiedzią szefa MZ Łukasza Szumowskiego, który wskazał, że dyrektorzy szpitali dostali dodatkowe 680 mln zł w związku ze wzrostem wyceny świadczeń i mogą te środki przeznaczyć na podwyżki dla grup, które ich nie dostały, m.in. diagnostów i fizjoterapeutów.

Związki zapowiadały, że kolejnym etapem będzie protest głodowy.

Od ubiegłego tygodnia fizjoterapeuci w ponad trzydziestu poradniach i szpitalach masowo biorą zwolnienia L4. Przez to w wielu szpitalach tak zwane zabiegi ściśle fizjoterapeutyczne są odwoływane, albo przesuwane. W niektórych przypadkach w przeprowadzeniu zabiegów pomagają studenci.

Gdzie protestują fizjoterapeuci? Oto lista placówek:

1.Szpital Powiatowy w Żywcu

2.Poradnia Rehabilitacyjna przy ulicy Żeromskiego w Żywcu

3.Szpital Wojewódzki imienia Jana Pawła II w Bełchatowie

4. Szpital Wojewódzki w Łomży

5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

6. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie

7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

8. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie

9. Zakład Rehabilitacji ICZMP w Łodzi

10. Szpital w Goczałkowicach-Zdroju na Śląsku