Świąteczne spotkania dwóch firm w restauracji w Koninie zakończyła interwencja policji. Doszło do przepychanek między pracownikami.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w jednej z restauracji w Koninie w Wielkopolsce. Jak powiedział oficer prasowy policji w Koninie Sebastian Wiśniewski, doszło tam do awantury pomiędzy pracownikami dwóch firm. Na miejsce zostało skierowanych 6 patroli policji, z uwagi na liczbę osób biorących udział w tych spotkaniach - powiedział.

Interwencja zakończyła się na miejscu, strony zostały pouczone o możliwościach prawnych wniesienia zawiadomienia. Zabezpieczony został również monitoring w przypadku, gdyby miało tam dojść do przestępstwa ściganego z urzędu - dodał.



Spotkania odbywały się w dwóch osobnych salach restauracji. W pewnym momencie pomiędzy pracownikami tych firm doszło do jakiejś potyczki słownej, a później do przepychanek. Pozostali uczestnicy spotkań wigilijnych wezwali więc na miejsce policję - mówi policjant.

Dotychczas nikt nie został zatrzymany w związku z tymi wydarzeniami.