Rozmowy ostatniej szansy w Polskich Liniach Lotniczych LOT nie przyniosły porozumienia. Jutro związkowcy będą decydować o tym, czy zorganizują wielki strajk.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Spór dotyczył tego, na jakich zasadach ma pracować załoga LOT-u. Związkowcy chcą przywrócenia dawnego regulaminu pracy i zakończenia wypychania ludzi z etatów.



W trakcie dzisiejszego spotkania pojawił się postulat przywrócenia do pracy zwolnionej szefowej związku personelu pokładowego Moniki Żelazik.



Nie ma możliwości przywrócenia pani Moniki Żelazik do pracy - odpowiadał Michał Fijoł z zarządu LOT-u.



My dialogu społecznego nie będziemy prowadzić w oparach absurdu, hipokryzji i nieprawdy - ripostował Leszek Miętek z OPZZ.



Strony nie potrafiły uzgodnić czegokolwiek, wobec czego jutro związkowcy będą decydować czy zacząć strajk.