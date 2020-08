Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem w woj.: zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Turyści w upalny dzień na bałtyckiej plaży we wsi Niechorze / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w zachodnich powiatach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, w całym województwie pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i opolskim, w zachodniej i centralnej części województwa mazowieckiego, w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części województwa dolnośląskiego, a także w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 30 do 32 st. C., zaś nocą od 17 do 19 st. C.



Z kolei jak podaje IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie śląskim (bez południowych powiatów), małopolskim (również bez południowych powiatów) i w świętokrzyskim. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 29 do 32 st. C., zaś nocą od 15 do 17 st. C.



IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami / imgw.pl / Internet

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.





Zalecenia RCB na czas upałów

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.



RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.

Upalny początek weekendu

W piątek w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura minimalna od 28 st. do 32 st., chłodniej w kotlinach górskich, miejscami na wschodzie i nad morzem od 25 st. do 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.





Prognoza pogody na piątek / INTERIA.PL

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura minimalna od 15 st. do 20 st., chłodniej miejscami na Podlasiu, Podkarpaciu i Podhalu od 13 st. do 14 st. Wiatr przeważnie słaby, południowy i południowo-wschodni, na północnym zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.



W sobotę na wschodzie słonecznie. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze. W centrum rano pogodnie, z upływem dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Miejscami opady gradu. Prognozowane sumy opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. do 32 st., chłodniej od 24 st. do 27 st. na Pomorzu, Podhalu, północy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.