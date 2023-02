Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej ma ambitne plany stworzenia największej lądowej armii w Europie. Rząd organizuje kolejne zakupy sprzętu wojskowego. Tymczasem przedstawiciele opozycji mają wątpliwości, czy w związku z falą rezygnacji ze służby, będziemy mieć wystarczająco dużo personelu do obsługi nowej broni.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak / Marek Zakrzewski / PAP

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, grupa posłów KO zadała Ministerstwu Obrony Narodowej kilka kłopotliwych pytań. Przedstawiający problem poseł Cezary Grabarczyk zauważył, że "jeszcze nigdy nie było tylu odejść z wojska jak w zeszłym roku i w styczniu roku bieżącego". Swoje wątpliwości skierował do Mariusza Błaszczaka.

Łącznie z armii odeszło prawie 13,5 tys. żołnierzy. Ostatnio informował pan, że w ubiegłym roku powołaliśmy do służby wojskowej 13 742 żołnierzy zawodowych - to znaczy, że z armii odeszło praktycznie tylu, w ubiegłym roku i styczniu tego, ilu przyszło do armii w ubiegłym roku - stwierdził Grabarczyk dodając, że "MON ukrywa problem" i apelując, by rząd był w tych kwestiach transparentny, bo opozycji również zależy na silnej armii.

Błaszczak potraktował te uwagi jako atak polityczny i oskarżył opozycję o próbę sztucznego wywołania kryzysu. Zaznaczył też, że 2022 rok był rekordowy pod względem przyjęć do armii. Minister bronił się twierdząc, że duża rotacja jest zjawiskiem zwyczajnym i wynika z większego zainteresowania jakim cieszy się obecnie Wojsko Polskie. Powołał się też na dane, wedle których 31 grudnia 2022 roku w wojsku było 164 tys. żołnierzy zawodowych, dobrowolnej służby zasadniczej oraz terytorialsów, a w 2015 roku armia liczyła 95 tys. żołnierzy.

Błaszczak przekonuje: sytuacja w armii jest dobra

Szef MON tłumaczył, że z armii odchodzą przede wszystkim ci, którzy wysłużyli już maksymalną wysokość wszelkiego rodzaju dodatków i emerytury. Zwracał uwagę na fakt, że zmienił się również charakter służby. Kiedyś to była praca od 7.30 do 15.30, dziś jest to służba - rzeczywiście służba w sytuacji trudnej, tak było m.in. na granicy polsko-białoruskiej - wyjaśniał Mariusz Błaszczak.

Błaszczak zapewnił, że stworzenie 300-tysięcznej armii jest celem całkowicie realnym. Kampanie zachęcające do zaciągnięcia się - działają, a liczba miejsc przygotowywanych dla ochotników rośnie z roku na rok.