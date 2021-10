"Podsumowaliśmy dzisiaj akcję zbierania podpisów pod projektem obywatelskim dotyczącym emerytur stażowych. Mam informację najnowszą z Sejmu, że pierwsze 100 tys. zostało podliczone, czyli te formalności zostały dokonane" - poinformował w Zabrzu lider "Solidarności" Piotr Duda. "Przed nami druga procedura, dotycząca przedstawienia projektu w Sejmie" – dodał.

Piotr Duda / Maciej Kulczyński / PAP

30 września "Solidarność" złożyła w biurze podawczym Sejmu RP 235 tys. podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą "Emerytura za staż". Aby Sejm mógł zacząć pracę nad projektem, konieczne jest złożenie pod nim 100 tys. podpisów.



Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP informowali wcześniej, że również prezydent Andrzej Duda złoży prezydencki projekt ustawy o emeryturach stażowych.



Niech się te dwa projekty zderzą na komisji sejmowej polityki społecznej i rodziny, tam niech wszystko przeanalizują, żeby wyszedł jak najlepszy projekt - stwierdził lider "Solidarności" Piotr Duda. Nie wiemy, kiedy pani marszałek (Sejmu - przyp. red.) podda go pod obrady. My jesteśmy przygotowani, mamy dokumenty, wiemy, kto będzie naszym pełnomocnikiem na pierwszym czytaniu, kto będzie przedstawiał projekt w naszym imieniu. Chcemy, żeby przegłosowany przez Sejm i Senat projekt jak najszybciej znalazł się na biurku pana prezydenta - zaznaczył.



Oczekujemy od polityków Zjednoczonej Prawicy, aby dotrzymali słowa, które było dane w 2015 r. podczas kandydowania Andrzeja Dudy po raz pierwszy na prezydenta RP. To wtedy “Solidarność" podpisała z nim umowę programową obejmującą, oprócz obniżenia wieku emerytalnego, także emerytury stażowe - przypomniał Piotr Duda.



Jakie rozwiązanie zaproponowała "Solidarność"?

W projekcie przygotowanym przez "Solidarność" zaproponowano, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość - ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki - nie jest niższa od minimalnej emerytury.