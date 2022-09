Komitet Egzaminatorów RP apeluje do protestujących egzaminatorów ośrodków ruchu drogowego, by od poniedziałku wrócili do pracy. Jednocześnie komitet wraz ze związkami zawodowymi stawia rządowi ultimatum. Niewypełnienie warunków może doprowadzić do strajku generalnego.

(zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Przedstawiciele protestujących egzaminatorów WORD-ów dają rządowi czas do końca miesiąca na rozpoczęcie - jak to mówią - konstruktywnych rozmów. W przeciwnym razie otworzy się droga do zbiorowego protestu, który oznacza paraliż egzaminów na prawo jazdy w całej Polsce - mówi szef Komitetu Wojciech Dusza.

Zobacz również: Protest egzaminatorów WORD-u. "Światełka w tunelu nie widać" W kilkudziesięciu ośrodkach w całej Polsce trwają protestu egzaminatorów WORD-u. Wojciech Dusza z Komisji Egzaminatorów RP w rozmowie z Marcinem Jędrychem w radiu RMF24 mówi, że jeśli chodzi o rozwiązanie sprawy "światełka w tunelu nie widać". "Od 2 miesięcy ministerstwo deklaruje, że powoła zespół roboczy, by procedować kwestie związane z naszymi postulatami. Do dzisiaj nie ma tego prostego zarządzenia, takie jest podejście ministerstwa. My jesteśmy zawsze gotowi do rozmów. Nawet jeżeli dzisiaj byłaby sytuacja, że dostalibyśmy zaproszenie, by o dwunastej w nocy stawić się w ministerstwie, bylibyśmy gotowi do rozmów. Ale ministerstwu najwyraźniej nie zależy na osobach egzaminowanych, na egzaminatorach, na procesie egzaminowania, a przede wszystkim na bezpieczeństwie ruchu drogowego" - mówił Dusza. więcej

Nieoficjalnie: Egzaminatorzy szykują strajk generalny w WORD-ach

"Jeżeli nasi przedstawiciele nie zostaną zaproszeni do ministerstwa do końca tego miesiąca i nie dojdzie do konstruktywnej rozmowy, będziemy musieli z pomocą związków wszcząć procedurę sporu zbiorowego. Będzie prowadził do strajku generalnego egzaminatorów oraz pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego" - oświadczył.

O tym, że egzaminatorzy szykują strajk generalny w WORD-ach, informowaliśmy już piątek . O komentarz nasza dziennikarka Anna Zakrzewska poprosiła wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Usłyszała, że to egzaminatorzy zerwali rozmowy z resortem i ze strony ministerstwa nie będą podejmowane żadne kroki.

Dziś Wojciech Dusza apelując do egzaminatorów, którzy prowadzą oddolny protest, by w poniedziałek wrócili do pracy, poinformował, że w tym strajku w minionym tygodniu wzięło udział 45 ośrodków ruchu drogowego z całego kraju. Główne postulaty to podwyżki, których egzaminatorzy nie mieli - jak twierdzą - od 14 lat.

Egzaminatorzy odrzucili propozycję 20-procentowej podwyżki, bo ich zdaniem resort nie przedstawił źródeł finansowania, a podwyżki uzależnia od sytuacji finansowej WORD-ów. Nie zgodzili się także, by ich wynagrodzenie wciąż było dzielone na pensję zasadniczą i dodatek zadaniowy.