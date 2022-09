Szykuje się strajk generalny w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Reporterka RMF FM Anna Zakrzewska ustaliła nieoficjalnie, że związki zawodowe są właśnie w trakcie zawiązywania komitetu strajkowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na zdjęciu ilustracyjnym / Darek Delmanowicz / PAP

Egzaminatorzy z WORD-ów mają dość bierności Ministerstwa Infrastruktury, z którym nie doszli do porozumienia na początku września i organizują strajk generalny - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska.

Od poniedziałku w całej Polsce trwa oddolny protest. Każdego dnia, w innym ośrodku. Teraz ich protest ma przyjąć formę ogólnopolską.

O komentarz nasza dziennikarka poprosiła wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Usłyszała, że to egzaminatorzy zerwali rozmowy z resortem i ze strony ministerstwa nie będą podejmowane żadne kroki.

Wojciech Dusza z Komisji Egzaminatorów RP w rozmowie z radiem RMF24 powiedział wczoraj: "My jesteśmy zawsze gotowi do rozmów. Nawet jeżeli dzisiaj byłaby sytuacja, że dostalibyśmy zaproszenie, by o dwunastej w nocy stawić się w ministerstwie, bylibyśmy gotowi do rozmów".

Egzaminatorzy odrzucili propozycję 20-procentowej podwyżki, bo ich zdaniem resort nie przedstawił źródeł finansowania, a podwyżki uzależnia od sytuacji finansowej WORD-ów. Nie zgodzili się także, by ich wynagrodzenie wciąż było dzielone na pensję zasadniczą i dodatek zadaniowy.

"Jeżeli chodzi o kwestie płacowe - w tym momencie my jesteśmy w 2007 roku z naszymi pensjami. Ja pokazałem w jednym z wywiadów pasek z wypłaty egzaminatora, gdzie ta pensja jest poniżej 3 tysięcy złotych. Jak egzaminator w takim mieście jak Kraków, Warszawa, Łódź ma żyć za takie pieniądze, gdzie przez 3 lata nie ma prawa podnosić kwalifikacji i mieć możliwości zwiększenie swojego wynagrodzenia?" - pytał retorycznie Dusza w radiu RMF24.