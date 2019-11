Jak co roku RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomagają uczniom klas ósmych szkół podstawowych w przygotowaniach do przyszłorocznych egzaminów. Dziennik od poniedziałku do środy będzie zamieszczał zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W Faktach RMF FM będziemy je rozwiązywać razem z ósmoklasistami. Publikujemy też kilka przykładowych zadań wraz z rozwiązaniami.

