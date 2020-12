Pora powitać astronomiczną zimę! Mimo, że za oknem brakuje śniegu, to przyroda i tak daje nam dziś znać, że właśnie rozpoczęła się kolejna pora roku. 21 grudnia Słońce zajdzie niezwykle wcześnie, bo już o godzinie 15:25. Dzień będzie zatem trwał 7 godzin i 43 minuty, co czyni go najkrótszym w całym roku.

