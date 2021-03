Dla jednych relikt poprzedniej epoki, dla drugich okazja, żeby docenić rolę kobiet. 8 marca to dzień, w którym uśmiech gości na twarzach kobiet. Święto, podczas którego panie lubią dostawać prezenty, a panowie lubią im je wręczać.

Dzień Kobiet, przypadający na 8 marca ma długą tradycję, obchodzimy go już od 111 lat! Pierwsze święto wszystkich pań zorganizowano jednak 28 lutego 1909 roku tuż po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. Obecnie jest to oficjalne święto m.in. na Białorusi, Ukrainie, a także w Rosji, Albanii, czy Włoszech.

W Polsce tradycja składania życzeń i obdarowywania kobiet 8 marca stała się niezwykle popularna w czasach PRL-u. Panie najczęściej wówczas otrzymywały goździki lub tulipany.

Obecnie Dzień Kobiet przez niektórych jest uznawany za relikt minionej epoki. Inni uważają jednak, że to okazja do umilenia sobie codzienności. Pojawiają się także głosy, że to możliwość do świętowania nadchodzącej wiosny!



Kwiaty to klasyka

Najpopularniejszym pomysłem na prezent z okazji 8 marca są oczywiście kwiaty. Można zdecydować się na klasykę, czyli zakupić wcześniej wspomniane goździki lub tulipany, albo puścić wodzę fantazji i zdecydować się na przykład na bardziej egzotyczne rośliny. Dobrym pomysłem będą również kwiaty doniczkowe.



Kolacja albo...

Doskonałym prezentem z okazji Dnia Kobiet będzie również wspólnie zjedzony posiłek np. obiad czy kolacja, najlepiej przygotowany samodzielnie. 8 marca możecie poeksperymentować i spróbować nowych smaków np. z kuchni azjatyckiej, indyjskiej, włoskiej lub meksykańskiej. My polecamy przepis na pizzę, który możecie znaleźć TUTAJ.

Paniom można podarować także kosmetyki lub ubrania. Jeśli dobrze znamy ich gust - będą zachwycone.



Zestaw poprawiający humor

Dobrym pomysłem będzie również książka. Tu niekoniecznie trzeba kierować się zainteresowaniami obdarowywanej kobiety. Można spróbować wybrać dla niej tytuł nieoczywisty z gatunku, którego jeszcze nie czytała. Jeśli książka to koniecznie coś słodkiego, a do tego kawa lub herbata. Z takich rzeczy możemy stworzyć zestaw poprawiający humor niejeden raz.



Weź kartkę papieru i długopis

Nie musisz wydawać pieniędzy na kosztowne prezenty dla pań z okazji 8 marca. Możesz za to na przykład napisać do nich list. Kilka słów, za pomocą których przekażesz, jak bardzo ważna w twoim życiu jest dana kobieta, będzie cenniejsze niż nie jeden upominek. Jeśli nie wiesz jak zacząć - poszukaj w internecie lub książce cytatu, który przyświeci całemu tekstowi.

