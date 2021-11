​Były dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu Zbigniew A. miał molestować uczennice. W kwietniu sąd rejonowy skazał mężczyznę na 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Dzisiaj sprawę rozpoznał Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych osób, proces przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, jako sądem drugiej instancji, ruszył z wyłączeniem jawności.

Do zatrzymania Zbigniewa A., byłego dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, doszło w czerwcu 2018 roku. Wtedy usłyszał zarzuty dotyczące przemocy seksualnej; doprowadzenia dwóch małoletnich uczennic do poddania się innej czynności seksualnej w 2017 i 2018 roku. Zbigniew A. - jak wskazywała prokuratura - miał przy tym wykorzystać swoją pozycję dyrektora szkoły.



Kiedy sprawę opisały media, do prokuratury zaczęły się zgłaszać kolejne skrzywdzone kobiety. Zbigniewowi A. przedstawiono zarzuty dotyczące przemocy seksualnej wobec sześciu pokrzywdzonych.



Proces byłego dyrektora rozpoczął się pod koniec 2019 roku przed sądem rejonowym w Poznaniu. Z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych, proces toczył się z wyłączeniem jawności, bez udziału mediów.



W kwietniu tego roku sąd rejonowy skazał Zbigniewa A. na 2 lata i 10 miesięcy więzienia. Musi także wypłacić zadośćuczynienie każdej z sześciu ofiar. Sąd orzekł także wobec Zbigniewa A. 10-letni zakaz pracy w oświacie. Od tego wyroku złożono apelacje.