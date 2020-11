Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, a także wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz podali się do dymisji. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że Szczurek-Żelazko zrezygnowała "wyłącznie z powodów natury osobistej". Nadal będzie kontynuować także działalność jako posłanka w Sejmie. Wojciech Maksymowicz przekazał natomiast, że powraca do swojego zawodu - lekarza. Będzie pracował oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Wojciech Maksymowicz, Józefa Szczurek-Żelazko / Leszek Szymański, Wojciech Olkuśnik / PAP

Dwie dymisje w rządzie w jeden dzień. Rezygnację ze stanowisk wiceministrów złożyli dziś: Józefa Szczurek-Żelazko, która zajmowała się resortem zdrowia, a także Wojciech Maksymowicz, działający w ministerstwie nauki.



"Informuję, że złożyłam rezygnację z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, które pełniłam przez okres czterech lat. Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem" - przekazała Szczurek-Żelazko w mediach społecznościowych. Podziękowała za "wsparcie, życzliwość i współpracę wszystkim osobom, których miała przyjemność spotkać na swojej drodze".

Poinformowała też, że będzie kontynuować pracę jako posłanka w Sejmie "wykorzystując wiedzę i zdobyte doświadczenie".



Józefa Szczurek-Żelazko zrezygnowała z powodów osobistych

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany przez dziennikarzy o odejście z resortu wiceminister Szczurek-Żelazko przekazał, że "powody są wyłącznie natury osobistej".

Dziękujemy za olbrzymi wkład pracy, który pani minister włożyła w działania resortu, szczególnie w dobie epidemii - powiedział rzecznik MZ.



Wpis wiceminister Szczurek-Żelazko o rezygnacji zamieszczony na Twitterze skomentował tam szef resortu Adam Niedzielski. "Dziękuję Min. @SzczurekZelazko za cztery lata ciężkiej pracy dla Polski oraz za deklarację dalszego zaangażowania i wspierania procesu reformowania systemu opieki zdrowotnej" - napisał minister.

Wiceminister Szczurek-Żelazko - jak wynika z informacji na stronie resortu - była ostatnio członkiem: Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Inicjowała, koordynowała i nadzorowała wykonywanie zadań przez departamenty: Dialogu Społecznego, Kwalifikacji Medycznych i Nauki oraz Pielęgniarek i Położnych. Czuwała także nad działalnością m.in. Agencji Badań Medycznych oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Szczurek-Żelazko jest związana z klubem PiS. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała 25 tys. 323 głosy.

Zobacz również: Ponad 340 przedstawicieli środowiska akademickiego żąda dymisji Przemysława Czarnka

Dymisja Wojciecha Maksymowicza

Wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz również podał się dziś do dymisji. O swojej decyzji poinformował na konferencji prasowej w Sejmie.

Złożyłem dziś rezygnację z pełnionej przeze mnie funkcji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przez ostatni czas starałem się swoim doświadczeniem i wiedzą służyć Polsce w najlepszy możliwy sposób - oświadczył.

Podkreślił, że "wiele rzeczy udało się usprawnić", część projektów jest jeszcze w trakcie realizacji. W tym kontekście wymienił projekt ustawy o biobankach i danych medycznych dla potrzeb nauki, a także rozporządzenie o nauczaniu lepszego kontaktu lekarza z pacjentem.

Cytat Organizowałem prace naukowców nad polskimi metodami walki z koronawirusem, koordynowałem funkcjonowanie uczelni, tak aby studenci i nauczyciele akademiccy byli jak najbardziej bezpieczni w dobie pandemii przypomniał były już wiceminister

Podkreślał jednak przy tym, że przede wszystkim jest lekarzem, a dopiero potem politykiem. Ojczyzna jest obecnie w potrzebie, najbardziej potrzebuje teraz lekarzy i pielęgniarek, dlatego też wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, pacjentów z kliniki "Budzik", jak również przystępuję do pracy w oddziale covidowym szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie - poinformował Maksymowicz.



Zaapelował jednocześnie do innych lekarzy, a także pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, którzy - jak powiedział - przez ostatni czas nie pracowali w systemie opieki zdrowotnej, aby podobnie jak on powrócili do szpitali.

Mam wielką nadzieję, że razem uda nam się jak najszybciej pokonać koronawirusa - zaznaczył prof. Maksymowicz.



Przeczytaj także: Ponad 340 przedstawicieli środowiska akademickiego żąda dymisji Przemysława Czarnka

Kim jest Wojciech Maksymowicz?

Wojciech Maksymowicz jest neurochirurgiem, profesor nauk medycznych. Funkcję wiceministra nauki pełnił od lipca zeszłego roku. W latach 1997-1999 był ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka.



Wcześniej w latach 1992-1995 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, następnie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie. Zasiadał również w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Do 2007 r. pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.



W latach 2007-2016 r. Maksymowicz sprawował funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2016-2019 był prorektorem ds. Collegium Medicum UWM. Jest również członkiem Rady Agencji Badań Medycznych i posłem na Sejm obecnej kadencji. Zasiada w klubie PiS.