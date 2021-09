Dziś na ostatnim odcinku budowanej autostrady A1 w woj. łódzkim rozpoczęły się prace związane z przejściem na układu ruchu 2+2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

Na autostradzie A1 szykują się zmiany / GDDKiA /

Jak poinformował rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, to kolejnych z etapów prac na budowanej autostradzie A1 między Tuszynem w woj. łódzkim a Częstochową w woj. śląskim o łącznej długości 81 km. Nowa trasa powstaje w śladzie dawnej drogi krajowej nr 1, czyli legendarnej "gierkówki", która przechodzi właśnie do historii.

Kierowcy na jednej z jezdni korzystają już z nowej, betonowej nawierzchni, ale na kilku jej fragmentach obowiązuje ruch 1+1, czyli po jednym pasie w każdym kierunku. Wkrótce zmieni się to na liczącym ponad 20 km ostatnim z realizowanych odcinków między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. W poniedziałek wykonawca - zgodnie z warunkami kontraktu - rozpoczął wprowadzanie zmian w oznakowaniu, aby możliwe było przejście z dotychczasowego układu 1+1 na układ 2+2 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku).

W związku z tym od poniedziałku należy spodziewać się dodatkowych utrudnień w ruchu.

Oznacza to konieczność montażu stalowych barier separacyjnych w osi jezdni. Będzie to wymagało wydzielenia środkowej części jezdni, po której odbywa się ruch. Prace rozpoczną się w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego (351. km A1) i będą kontynuowane w kierunku Katowic. Ruch w tym czasie będzie się odbywał po pasach wolnych, przy zewnętrznych krawędziach jezdni. Przewiduje się, że każdego kolejnego dnia prace będą kontynuowane na długości 2 km. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na ludzi i sprzęt pracujący na jezdni - wyjaśnił Zalewski.

Z kolei we wtorek w związku z koniecznością przeprowadzenia prac wykończeniowych na kładce dla pieszych na wysokości Woli Krzysztoporskiej (358. km A1), w godzinach 10-12 w miejscu prowadzonych prac wystąpią ograniczenia w ruchu, który będzie odbywał się wahadłowo. Wykonawca przewiduje kilka przerw, które nie powinny trwać dłużej niż 10-15 min. W tym czasie ruch sterowany będzie ręcznie.



Odcinki, gdzie prowadzone są prace, można ominąć jadąc dk 91 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA. Z kolei odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto zrealizuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.