Na studia prowadzone w języku angielskim zarejestrowała się rekordowa liczba blisko 2,2 tys. kandydatów. To dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich.

W tym roku po raz pierwszy będą otwarte wszystkie nasze programy anglojęzyczne, które mamy w ofercie. Dotychczas proponowaliśmy różne kierunki, ale nie wszystkie cieszyły się na tyle dużym powodzeniem, żeby otworzyć te grupy. Te kierunki są bardzo różne, od kryminologii sądowej poprzez nauki społeczne, ale także np. biotechnologia, kierunki informatyczne. To są te przedmioty, które cieszą się dużą popularnością i także kierunki, które są rzeczywiście międzynarodowe. Studenci zagraniczni przechodzą inny proces rekrutacji, przede wszystkim komisja rekrutacyjna weryfikuje wyniki matur albo tych egzaminów równoważnych z maturami. Poza tym studenci przyjmowani są w tym trybie za każdym razem indywidualnie. To indywidualna decyzja komisji rekrutacyjnej. Pozytywnie przeszło proces rekrutacji około 1 tys. studentów. Pochodzą z pięciu kontynentów. Studenci są zarówno z Nigerii, jak i ze Stanów Zjednoczonych czy Indii. To są największe grupy - mówiła Katarzyna Uczkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktorantką uczelni na Wydziale Politologii jest pochodząca z Grecji Erinie. Do Wrocławia przyjechała początkowo w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus i została na dłużej.

Naprawdę czuję się tu bardzo mile widziana. Jestem tu cztery lata. Myślę, że uniwersytet, ale też miasto jest bardzo przyjazne. Jest dużo barów, restauracji, parków. Wszyscy mówią po angielsku. Więc nigdy nie miałem problemu - podkreśla Erinie.

Rok akademicki rusza w październiku. Na Uniwersytecie Wrocławskim zacznie się w trybie stacjonarnym, ale jeśli sytuacja epidemiologiczna się pogorszy nastąpi przejście na tryb hybrydowy lub zdalny. W sumie na pierwszym roku wszystkich etapów studiów będzie około 13 tys. nowych studentów.