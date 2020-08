Prezydent Gdańska ponownie zwraca się do ministra obrony narodowej z zaproszeniem do współpracy przy organizacji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Chodzi o poranne uroczystości, które 1 września odbywają się na Westerplatte. Od początku organizowało je miasto, a kilka tygodni temu Mariusz Błaszczak na Twitterze ogłosił, że w tym roku zorganizuje je wojsko, a Westerplatte zostanie odpolitycznione. To wywołało w Gdańsku zdziwienie, bo teren uroczystości wciąż należy do miasta.

