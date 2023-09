Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nagłego obrotu akcjami spółki ML System - dowiedział się Onet. Akcje firmy osiągnęły niebotyczną cenę na warszawskiej giełdzie po tym, jak w lutym 2022 roku prezydent Andrzej Duda chwalił jej tzw. covid detector. Urządzenie - mające wykrywać w ciągu kilku sekund zakażenie koronawirusem - nigdy nie weszło na rynek.

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

12 lutego 2022 roku Andrzej Duda odwiedził siedzibę spółki w Zaczerniu pod Rzeszowem. To tam osobiście przetestował tzw. covid detector - alkomat na koronawirusa, który miał wykrywać zakażenie z oddechu. Prezydent mówił, że odkrycie tego urządzenia jest "wielką dumą całej Rzeczypospolitej". Wierzę, że wkrótce urządzenie będzie mogło trafić do masowej produkcji i mam nadzieję, że rozsławi firmę na całym świecie - mówił Duda.

Detektor na rynek nigdy nie trafił. Jak podkreśla Onet, gdy Duda chwalił wykrywacz, urządzenie nie miało potwierdzonej skuteczności.

"Nie przeszło badań klinicznych na pacjentach. Nie przeszło, bo zgoda komisji bioetycznej na badanie urządzenia została wydana tego samego dnia, maksymalnie 3-4 godziny przed konferencją Dudy" - czytamy.

Chociaż urządzenie nigdy nie trafiło do sprzedaży, to akcje spółki ML System (zajmującej się na co dzień panelami fotowoltaicznymi, a nie urządzeniami medycznymi) wywindowały, a rosnąć zaczęły jeszcze... przed wspomnianą konferencją prezydenta.

"Cena akcji zaczęła rosnąć, im bliżej było przyjazdu Dudy, by wystrzelić tuż po jego konferencji, gdy karty zostały wyłożone na stół, bo urządzenie zostało oficjalnie zaprezentowane. Akcje kosztowały już wtedy prawie dwa razy więcej niż przed wizytą prezydenta. Ktoś, kto sprzedał je podczas tej nagłej i wielkiej zwyżki, w ciągu kilku dni świetnie zarobił. Branżowe media opisywały, że inwestorzy chcieli kupić akcje ML System po każdej cenie, a wycena spółki wzrosła wówczas aż o 60 proc. Wielu uwierzyło wówczas w "przełomowe odkrycie" - pisze Onet.

Sprawą zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego, a następnie prokuratura. Toczy się śledztwo dotyczące wykorzystania poufnych informacji, które miały posłużyć do handlu akcjami ML System.