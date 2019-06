Bardzo konkretnie rozmawia mi się na temat polskich spraw i wspólnych interesów z panem prezydentem Donaldem Trumpem; to nie jest tzw. bicie piany, my się umawiamy, podpisujemy dokumenty i sprawy są realizowane w bardzo szybkim tempie – mówił w czwartek w Houston prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda podczas wizyty w USA spotkał się z prezydentem Trumpem / ZACH GIBSON / PAP/EPA

Ja nie wnikam w politykę, która jest realizowana w Stanach Zjednoczonych, ale mogę powiedzieć tak: bardzo konkretnie rozmawia mi się na temat polskich spraw i wspólnych interesów z panem prezydentem Donaldem Trumpem - oświadczył Duda podczas spotkania z teksańską Polonią.

To nie jest tzw. bicie piany. My się umawiamy, podpisujemy dokumenty i sprawy są realizowane w bardzo szybkim tempie - dodał.



Jako przykład podał kwestię dostaw gazu skroplonego LNG do Polski. Jak wskazał, kiedy w Warszawie w 2017 r. rozmawiał z Trumpem na temat tego gazu, nie był on jeszcze w ogóle dostarczany. Obecnie "co chwila przypływają gazowce ze Stanów Zjednoczonych, pompując gaz LNG do naszego terminala w Świnoujściu, a przecież minęły zaledwie dwa lata, a one już pływają od jakiegoś czasu. Tak szybko udało się to zrealizować" - zwrócił uwagę.



Potrzebujemy gazu z USA w dobrej cenie i pewności, że będzie dostarczany, bo na pewności dostaw bardzo nam zależy. My musimy zdywersyfikować źródła dostaw - podkreślił.



Prezydent Duda zwrócił ponadto uwagę, że stosunki z USA bardzo się dynamizują. To wielka zasługa także pana prezydenta Donalda Trumpa. To jest człowiek, który dobrze życzy Polsce - stwierdził prezydent Duda.