Naczelna Rada Lekarska alarmuje, że ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego może oznaczać drakońskie kary za błędy medyczne. W ramach obszernej noweli, która objęła m.in. głośne zaostrzenie kar za pedofilię, podwyższono także kary za nieumyślne spowodowanie śmierci: maksymalny wymiar kary wynoszący obecnie pięć lat podniesiono do lat 15. Rzecznik resortu sprawiedliwości uspokaja jednak, że znowelizowany "przepis nie będzie wykorzystywany przeciwko lekarzom".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Lista obaw samorządu medycznego jest długa. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Madej alarmuje, że może pojawić się zjawisko tzw. medycyny asekuracyjnej, polegającej na "unikaniu przez lekarzy podejmowania działań w sytuacjach bardzo trudnych, skrajnych i obarczonych większym ryzykiem powikłań losowych".

Według niego, zmiany w przepisach mogą doprowadzić do powstania opinii, że zawód lekarza jest "zawodem wysokiego ryzyka prawnego i finansowego", co może zniechęcić młodych ludzi do wybierania tej profesji.

Młodzi lekarze mogą też - jak ostrzega wiceprezes Rady - częściej emigrować.

Dr Madej podkreśla, że "próby usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększanie katalogu kar, ich surowości i ogólnej agresji państwa w kierunku profesjonalistów medycznych jest typowym przykładem leczenia skutków choroby, a nie jej przyczyn".



Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, w odpowiedzi jednak uspokaja: Na 100 procent mogę zapewnić, że przepis nie będzie wykorzystywany przeciwko lekarzom.

W rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługą rzecznik ocenił również, że nie ma potrzeby doprecyzowania przepisu, by rozwiać wątpliwości.

Tu jest wszystko jasne. To nie dotyczy w sposób stricte lekarzy - dotyczy to przypadków, kiedy np. jest bójka, ktoś użyje noża nie z zamiarem zabicia, nieumyślnie powoduje śmierć u drugiej osoby - i za to zaostrzamy przepisy - wyjaśnił Jan Kanthak.