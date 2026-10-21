Donald Tusk rusza w daleką i długą podróż. Odwiedzi dwa kraje

RMF24

Premier Donald Tusk rusza w środę na kilkudniową wyprawę do Indii i Wietnamu. Szef rządu spotka się m.in. z premierami tych krajów Narendrą Modim oraz Lê Minh Hưngiem. W Indiach rozmowy mają dotyczyć głównie współpracy w przemyśle obronnym i nowych technologii, a w Wietnamie m.in. dwustronnego handlu.

Donald Tusk w Indiach

Wizytę w Indiach premier rozpocznie w czwartek w Nowym Delhi od spotkania z szefem indyjskiej dyplomacji Subrahmanyamem Jaishankarem oraz złożenia kwiatów w Mauzoleum Gandhiego. Następnie zostanie powitany przez premiera Indii Narendrę Modiego. Po rozmowach delegacji obaj szefowie rządów wygłoszą oświadczenia dla mediów. Tego samego dnia Tusk otworzy w Nowym Delhi forum biznesowe, tam też przewidziano jego wystąpienie.

Jak podkreśla kancelaria premiera, podczas wizyty mają zostać omówione również kwestie regionalne i globalne, m.in. wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz poparcie dla polskich aspiracji do udziału w pracach G20. Polskiej delegacji będą towarzyszyć przedstawiciele biznesu.

W piątek premier uda się do Bengaluru, gdzie spotka się z maharadżą Yuvrajem Sambhajim Rajem Chhatrapatim, premierem stanu Karnataka Doddalahallim Kempegowdą Shivakumarem oraz gubernator stanu Sudhą Yadav. Weźmie też udział w seminarium polsko-indyjskiego biznesu z branży ICT i lotniczo-kosmicznej, podczas którego zabierze głos.

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Handel Polski z Indiami

W 2025 r. wartość wymiany handlowej między Polską a Indiami wyniosła 5,681 mld euro wobec 5,357 mld euro w roku 2024 r. Polski eksport do Indii osiągnął 1,366 mld euro, a import 4,315 mld euro. Oznacza to deficyt handlowy Polski na poziomie prawie 3 mld euro.

Wśród najważniejszych grup towarów eksportowanych z Polski do Indii w ubiegłym roku znalazły się maszyny i urządzenia mechaniczne oraz elektryczne o wartości prawie 590 mln euro, w tym głównie silniki turboodrzutowe, produkty mineralne (głównie koks) o wartości 342 mln euro. Istotne pozycje stanowiły też guma i wyroby gumowe (głównie kauczuk syntetyczny) o wartości 75 mln euro oraz produkty przemysłu chemicznego (72 mln euro).

W latach 2022-2025 wartość polsko-indyjskiej wymiany handlowej utrzymywała się powyżej 5 mld euro rocznie. W 2022 r. obroty wyniosły 5,320 mld euro, w 2023 r. - 5,285 mld euro, a w 2024 r. - 5,357 mld euro. W 2022 r. polski eksport do Indii osiągnął 1,402 mld euro, w 2023 r. - 1,627, a w 2024 r. - 1,337 mld euro.

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Donald Tusk odwiedzi Wietnam

Bezpośrednio po wizycie w Indiach, szef polskiego rządu uda się do Wietnamu. W sobotę Tusk złoży w Hoi An kwiaty pod pomnikiem i tablicą upamiętniającą Kazimierza Kwiatkowskiego, polskiego architekta i konserwatora zabytków, który przyczynił się do ochrony zabytków miasta.

Główna część wizyty w Wietnamie zaplanowana jest na poniedziałek w Hanoi. Premier złoży wieńce pod Pomnikiem Bohaterów i Męczenników oraz w Mauzoleum Ho Chi Minha, a następnie zostanie oficjalnie powitany przez premiera Wietnamu Lê Minh Hưnga. Po rozmowach w wąskim i szerokim gronie oraz podpisaniu dokumentów szefowie rządów wygłoszą oświadczenia dla prasy. Tusk spotka się także z prezydentem Wietnamu, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Tô Lâmem oraz z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Trần Thanh Mẫnem.

KPRM zaznacza, że rozmowy w Hanoi będą dotyczyć relacji dwustronnych i realizacji mapy drogowej Partnerstwa Strategicznego, a wizyta wpisuje się w zacieśnianie relacji Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej - 24 lipca 2026 r. Polska przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej.

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Wymiana handlowa Polski i Wietnamu

W ubiegłym roku wartość wymiany handlowej między Polską a Wietnamem wyniosła 8,176 mld dolarów, wobec 6,110 mld dolarów w 2024 r. Polski eksport do Wietnamu osiągnął 527 mln dolarów, a import z tego kraju 7,649 mld dolarów, co oznacza deficyt Polski na poziomie 7,122 mld dolarów.

Wśród najważniejszych grup towarów eksportowych z Polski do Wietnamu znajdują się produkty rolno-spożywcze, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, pojazdy, a także wyroby przemysłu chemicznego, w tym farmaceutyki i kosmetyki.

W latach 2022-2025 wartość polsko-wietnamskiej wymiany handlowej systematycznie rosła. W 2022 r. obroty wyniosły 5,387 mld dolarów, w 2023 r. - 5,507 mld dolarów, a w 2024 r. - 6,110 mld dolarów. Wartość polskiego eksportu wyniosła natomiast: w 2022 r. - 487 mln dolarów, w 2023 r. - 582 mln dolarów, a w 2024 r. - 439 mln dolarów.