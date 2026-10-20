Sytuacja Donalda Tuska ostrzeżeniem dla Europy. „Nierozwiązywalne zadanie”

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Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zwraca uwagę na trudną sytuację, w jakiej znalazł się polski premier Donald Tusk. Zdaniem gazety, obecne wydarzenia w Polsce powinny być ostrzeżeniem dla wszystkich zwolenników demokracji na Starym Kontynencie. „Sytuacja, w jakiej znalazł się premier Donald Tusk, jest ostrzeżeniem dla wszystkich demokratów w Europie, by w porę bronili się legalnymi metodami przeciwko wrogom demokracji i konstytucji” – podkreśla dziennik.

Komentując słowa premiera o tym, że „nie będzie grał w szachy, gdy przeciwnik podchodzi do niego z bejsbolem”, „Sueddeutsche Zeitung” zauważa, że Tusk, próbując przywrócić praworządność, nie zawsze może przestrzegać wszystkich reguł.

Gazeta przypomina, że według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia standardów niezależności i bezstronności. „Poprzedni rząd, kierowany przez prawicowo-narodową partię PiS, zdegradował TK do roli swojego politycznego organu wykonawczego” – ocenia dziennik.

Obecny rząd stoi więc przed wyjątkowo trudnym zadaniem. „Rząd Tuska stoi przed widocznie nierozwiązywalnym zadaniem zakończenia nielegalnego stanu legalnymi metodami” – podkreśla „Sueddeutsche Zeitung”.

Sytuację dodatkowo komplikują działania prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, którzy utrudniają rozpoczęcie pracy przez ośmioro sędziów wybranych przez Sejm. Przeciwnicy premiera protestują przed siedzibą Trybunału, zarzucając mu, że jako kandydata na sędziego wystawił swojego bliskiego współpracownika, Macieja Berka.

Dziennik przyznaje, że „z moralnego punktu widzenia można mieć wątpliwości co do postępowania (Tuska), ale wybór odbył się zgodnie z prawem”. W opinii „Sueddeutsche Zeitung”, premier zmaga się z dylematem, który może dotknąć każdego demokratycznego przywódcę w Europie.

„Donald Tusk stoi przed dylematem, który powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich demokratów w Europie. Kto nie przeciwstawi się w porę wszelkimi legalnymi środkami wrogom demokracji i konstytucji, ten w końcu stanie przed twierdzą z podniesionymi mostami zwodzonymi” – alarmuje dziennik.

Gazeta zauważa także, że Tusk musi mierzyć się nie tylko z prezydentem, ale i z opozycją, której – jak podkreślono – „nie interesują ani bezstronność, ani prawo obowiązujące w UE, a najmniej prawda”. W konkluzji dziennik stwierdza: „Tusk może już tylko zapobiec temu, żeby pozostała część (Polaków) nie straciła zaufania do demokracji. Ale oni chcą szachów”.