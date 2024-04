Służby chcą mieć dostęp do informacji, kto z kim rozmawia przez e-maile i szyfrowane komunikatory – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, przypominając, że obecna władza krytykowała PiS za inwigilację. Według gazety kontrolowane przez Tomasza Siemoniaka służby domagają się dostępu do takiej wiedzy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej . Zawarte w nim są przepisy, które zmuszają operatorów telekomunikacyjnych, by gromadzili i ujawniali dane swoich użytkowników na życzenie służb: kto, kiedy, skąd i do kogo telefonował lub SMS-ował.

Takie rozwiązanie skrytykował Trybunał Sprawiedliwości UE - pisze "DGP", dodając, że minister koordynator służb specjalnych chce, by firmy dostarczające szyfrowane komunikatory oraz usługi e-mail także musiały ujawnić, kto się nimi posługuje. Uprawnione do żądania danych miałyby zostać m.in.: policja, CBA, ABW, straż graniczna czy Krajowa Administracja Skarbowa.

Już dziś służby nadużywają uprawnień do kontroli operacyjnej. Trudno sobie wyobrazić, jak zwiększyłyby się ich możliwości, jeśli dostałyby one takie narzędzia do ręki - "DGP" cytuje wypowiedź Wojciecha Klickiego z fundacji Panoptykon.

Zwraca on uwagę na to, że nie wiadomo, jak służby miałyby zmusić do przekazywania danych o użytkownikach platformy, które mają stolicę poza Polską. W praktyce takie informacje musiałyby przechowywać WP i Onet, ale Google już nie - stwierdził.