Przemysław Rosati ma nadzieję, że jego nazwisko nie widnieje na liście osób podsłuchiwanych Pegasusem. "Mam kilka nieobranych listów poleconych na poczcie, ale ufam, że są to listy związane z praktyką adwokacką" - powiedział sędzia Trybunału Stanu w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał, że na liście podsłuchiwanych jest 578 osób.

Przemysław Rosati / Michał Meissner / PAP

Gość Tomasza Terlikowskiego przyznał, że niektórzy z jego klientów byli podsłuchiwany przez służby, choć nie Pegasusem. To są dramatyczne relacje. Nagle ludzie zdają sobie sprawę, że nie istnieje prawo do prywatności, do tajemnicy komunikowania się - powiedział.

To jest świat Wielkiego Brata, który wszystko wie, wszystko widział, wszystko mógł sobie przeczytać. To jest główne wyzwanie polskiego rządu, aby zmienić zasady stosowania, jak i kontroli operacyjnej - dodał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Służby specjalne nadal mają w posiadaniu system kontroli operacyjnej. Nic się nie zmieniło, mogą tego używać - zauważył. Jego zdaniem "w Polsce standard stosowania kontroli operacyjnej pozostawia wiele do życzenia" i to musi się jak najszybciej zmienić.

Ostateczną decyzję o zastosowaniu podsłuchu wydaje sąd na podstawie złożonego wniosku. Nie ma realnej możliwości skontrolowania przez sąd zasadności stosowania - oświadczył prawnik w RMF FM. Równie dobrze mogą być to notatki funkcjonariuszy policji. Przepisy nie precyzują, jaki ma to być materiał - wyjaśnił.

Co więcej, zgodnie z przepisami sąd nie musi uzasadnić decyzji o zastosowaniu podsłuchu, musi takie uzasadnienie przedstawić tylko w przypadku odmowy. Paradoks polega na tym, że łatwiej jest zastosować, niż nie zastosować - stwierdził Rosati. Nasz rozmówca przytoczył statystyki. Mówił o 6 tysiącach wniosków o zastosowanie podsłuchu i odmowach na poziomie poniżej 1 proc.

Stąd tak ważna jest, jak powtórzył, zmiana obowiązujących przepisów. Bez tego nie będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w państwie, które panuje nad służbami specjalnymi stosującymi kontrolę operacyjną - powiedział mec. Rosati.

Przemysław Rosati chciałby wiedzieć, ile razy sądy zwracały się do wnioskujących służb o uzupełnienie wniosków. Ile razy sędzia miał wątpliwość, czy uznawał za każdym razem, że materiał, który był przedstawiony, był wystarczający - argumentował.

Wśród tematów rozmowy pojawił się też wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, by doprowadzić do uchwalenia nowego regulaminu TS.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.