Resort przemysłu chce rozpocząć analizy w sprawie budowy w Polsce trzeciej elektrowni atomowej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo Przemysłu ma zaprezentować założenia aktualizacji rządowego programu energetyki jądrowej jeszcze w tym roku. Ma się w nim znaleźć komunikowany już publicznie harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Zakłada on wylanie pierwszego betonu jądrowego w 2028 r. i oddanie do eksploatacji kolejnych trzech bloków elektrowni w Choczewie w latach 2036-38. Kluczowe miejsce w odświeżonej strategii zajmie kwestia kolejnej elektrowni realizowanej w ramach rządowego programu - czytamy w dzienniku.

Potencjalnymi partnerami inwestycji są Amerykanie, Francuzi i Koreańczycy. Według "DGP" rozpoczęcie procesu wyłonienia docelowego partnera nastąpi w 2025 roku.



Poza ceną czy parametrami technicznymi reaktorów istotną rolę mają odegrać wkład kapitałowy partnera w inwestycję, gwarancje dotyczące udziału polskiego przemysłu czy transfer technologii - informuje dziennik.

Dotychczasowy program z 2020 r. wskazywał Bełchatów i Konin jako preferowane lokalizacje elektrowni, jednak w opinii ekspertów "w polskim systemie energetycznym jest miejsce na więcej atomu, niż zakładał to dotychczasowy program". Szacują oni, że do 2040 r. "jest miejsce na 12 GW stabilnej mocy z elektrowniach jądrowych".



Nie należy się także spodziewać rewolucji w temacie możliwych lokalizacji dla elektrowni jądrowej - podaje dziennik.



Dla opcji wymienionych w poprzednich dokumentach istnieje spory zasób różnego rodzaju analiz, a zmiany oznaczałyby konieczność poddania dokumentu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, co znacząco wydłużyłoby proces jego przyjmowania - podkreśla "DGP".