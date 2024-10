Portal podał, że tylko w ciągu trzech lat na konta Pawła S. trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł, a zamówienia z RARS dostawał bez przetargu.

S. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Gdy śledczy chcieli przedstawić zarzuty Pawłowi S. i byłemu szefowi RARS Michałowi K., okazało się, że nie ma ich w kraju.

Michał K. został ostatecznie zatrzymany w Londynie. Przebywa w brytyjskim areszcie. W lutym przyszłego roku tamtejszy sąd ma zdecydować ws. jego ekstradycji.

Paweł S. został zatrzymany w piątek w Dominikanie przez miejscową policję. Decyzją dominikańskich władz, deportowano go do Polski. Był poszukiwany listem gończym, a potem czerwoną notą Interpolu. Wcześniej sąd orzekł, że powinien trafić na 90 dni do aresztu. Teraz w sprawie aresztu dla twórcy marki Red is Bad będzie musiała zapaść nowa decyzja, jeśli prokurator po przesłuchaniu uzna, że jest potrzeba stosowania tego środka zapobiegawczego.

Co prawda wobec mężczyzny orzeczono areszt, jednak to wymóg proceduralny do wdrożenia poszukiwań listem gończym. W momencie, gdy deportowany trafi do prokuratury, to postanowienie traci moc. Jeśli więc śledczy uznają, że jest potrzeba umieszczenia mężczyzny w areszcie, muszą wysłać do sądu kolejny wniosek, a sąd ponownie będzie decydować w tej sprawie.