Kijowski dentysta podejrzany jest o próbę zabójstwa pacjentki, rozboje i oszustwa na dużą skalę - poinformowała we wtorek kijowska prokuratura miejska. Lekarz m.in. zawyżał koszty leczenia i próbował zabić pacjentkę przewodami elektrycznymi - twierdzą śledczy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Oprócz tego, jak czytamy w komunikacie prokuratury, 33-letni lekarz jest podejrzany o kradzież i grożenie przemocą prokuratorowi.

Podczas postępowania przedsądowego ustalono, że dentysta od maja 2019 roku do września 2020 roku wprowadzał w błąd pacjentów, przekazując im nieprawdziwe informacje na temat leczenia. W ten sposób przywłaszczył ok. 400 tys. hrywien (ok. 56 tys. PLN)

Wiosną ubiegłego roku natomiast stomatolog podczas wizyty domowej ukradł kartę bankową pacjentki i wypłacił z niej prawie 80 tys. hrywien.

Z kolei w czerwcu podejrzany pod pretekstem odprowadzenia do domu jednej z pacjentek podał jej silne substancje, które spowodowały, że kobieta straciła kontrolę nad swoimi działaniami. Wykorzystując stan pacjentki, mężczyzna zabrał jej pieniądze i kosztowności o łącznej wartości ponad 60 tys. hrywien.

Mężczyzna jest też podejrzany o próbę zabójstwa 70-latki przy pomocy przewodów elektrycznych, które miał przy sobie i chciał podłączyć do skrzynki elektrycznej zlokalizowanej przy mieszkaniu kobiety - podała prokuratura.

Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu.