12 lat w więzieniu spędzi były dentysta Seth Lookhart z Alaski, który wyrwał pacjentce zęba będąc na elektrycznej deskorolce. Amerykanin ma też na koncie defraudacje i nielegalne praktykowanie stomatologiczne.

Wideo youtube

Myślę, że to co pan zrobił było szalone, oburzające i bardzo narcystyczne. Wybaczam panu to wszystko, ale zapłaci pan za błędy i odrobi tę niezwykle kosztowną lekcję - mówił sędzia Michael Wolverton w trakcie ogłaszania wyroku ws. byłego dentysty. Mężczyzna spędzi w więzieniu 12 lat. 10 lat nie będzie też mógł wykonywać zawodu.

Lookhart ostatecznie został skazany za 46 przestępstw i wykroczeń dotyczących m.in. lekkomyślnego sprowadzenia zagrożenia utraty zdrowia pacjentów, zamiar oszustwa, nieuprawnione świadczenia medyczne i nielegalne praktykowanie stomatologiczne.

Kiedy teraz o tym myślę, to nie potrafię dokładnie określić momentu, w którym zboczyłem z właściwej ścieżki kariery (...). Choć wiem, że byłem w stanie zapewnić właściwą opiekę i pomóc wielu osobom w potrzebie, to zdaje sobie też sprawę, że mogłem być bardziej zdyscyplinowany i skupiony, gdy świadczyłem usługi moim pacjentom - cytuje byłego lekarza CNN.

Jeden z wielu wybryków

O dentyście zrobiło się głośno, kiedy w sieci pojawił się film, na którym widać jak Lookhart wyrywa zęba pacjentce będąc na elektrycznej hulajnodze. Później wyjeżdża z gabinetu.

Veronica Wilhelm, która wtedy siedziała na fotelu dentystycznym zdradziła w trakcie procesu, że nie wyraziła zgody na nagrywanie. Nie miała też pojęcia, że lekarz w trakcie zabiegu był na deskorolce. Ekstrakcja została przeprowadzona poprawnie.

Lekarz wysłał nagranie kilku znajomym, ale szybko wyciekło ono do sieci. W kwietniu 2017 roku stan Alaska wniósł pozew przeciwko mężczyźnie. Okazało się, że prokurator zarzuca mu więcej niż jeden wybryk.

W trakcie śledztwa ustalono, że zamiast zrobić pacjentom znieczulenie miejscowe, Lookhart zalecał pacjentom Medicaid ( państwowy program pomocy socjalnej w Stanach Zjednoczonych dla osób i rodzin, których dochody są niewystarczające aby zapłacić za opiekę zdrowotną - przyp. RMF FM) zastosowanie znieczulenia dożylnego, które jest znacznie droższe.

Jak wykazali śledczy, klinika dentystyczna, w której pracował Lookhart tylko w 2016 roku pobrała ze stanowego programu Medicaid ponad 30 proc. wszystkich pieniędzy wypłaconych za sedację.

Prokuratura ustaliła też, że lekarz oszukiwał swoich pracodawców. Pod fałszywym identyfikatorem świadczeniobiorcy rozliczał pieniądze z Medicaid i kierował środki bezpośrednio na prywatne konto.

Byli pacjenci lekarza podczas procesu opowiadali, że budzili się na fotelu dentystycznym z wyrwanym złym zębem. Twierdzili też, że często ustalali z lekarzem jedną formę leczenia, a kończyło się na tym, że dentysta przeprowadzał zupełnie inne zabiegi.

To nie jedna z tych spraw, w których sąd po prostu skazuje kogoś za kradzież dwóch milionów dolarów. Lookhart ranił bezbronnych ludzi, niepełnosprawne dzieci - podsumowała zastępczyni prokuratora stanowego Erica Senta.