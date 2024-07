Rejestracja własnej działalności gospodarczej nikomu nie powinna sprawić większych problemów. Wymaga jedynie wypełnienia wniosku dostępnego online i podania podstawowych danych na temat uruchamianej firmy. Taki krok zobowiązuje jednak przedsiębiorcę do regularnego opłacania składek ZUS. Nic więc dziwnego, że niektórzy zwlekają z jego wykonaniem, ograniczając się do działalności nierejestrowanej. Na czym ona polega i dla kogo okaże się najlepszym rozwiązaniem?

/ Materiały prasowe

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (lub nieewidencjonowana) polega na prowadzeniu niezależnej aktywności zarobkowej bez konieczności zakładania firmy. Korzystając z tego rozwiązania, nie musisz się więc zgłaszać ani do CEIDG, ani do ZUS-u czy urzędu skarbowego. Gwarantuje Ci to przede wszystkim takie korzyści jak:

● brak konieczności opłacania składek ZUS,

● uproszczona ewidencja sprzedaży,

● eliminacja licznych formalności.

Wady działalności nierejestrowanej

Działalność nieewidencjonowana nie jest jednak pozbawiona wad. Wynikają one z restrykcyjnych ograniczeń, które dotyczą warunków jej prowadzenia. Z takiego rozwiązania można bowiem skorzystać, tylko jeżeli:

● Twoje przychody z działalności nierejestrowanej nie przekraczają 75% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku,

● działalność nierejestrowaną prowadzisz samodzielnie, bez wspólników,

● w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś żadnej zarejestrowanej działalności,

● dana działalność nie wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji czy wpisów do rejestru,

● dana działalność nie została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Najpoważniejszym ograniczeniem dla wielu aspirujących przedsiębiorców okaże się limit przychodów. Na chwilę obecną oznacza on, że działalność nierejestrowana nie może przynosić Ci więcej niż 3225 zł brutto miesięcznie.

Działalność nierejestrowana - dla kogo?

Analizując wady i zalety działalności nierejestrowanej, dość łatwo zauważyć, że nie jest torozwiązanie przeznaczone dla wszystkich. Z uwagi na limit przychodów, taka aktywnośćzarobkowa nie może być dla nikogo podstawowym źródłem utrzymania. Co więcej, działalność nieewidencjonowana nie sprawdzi się w przypadku osób, które w ostatnichlatach prowadziły już firmy lub planują założenie spółki.

Warto więc zadać sobie pytanie, komu działalność nierejestrowana może przynieśćnajwięcej korzyści. Chodzi przede wszystkim o osoby, które dopiero wchodzą na ryneklub chcą przetestować swoje pomysły na biznes. Taka forma pozwala im zredukowaćponoszone koszty i wyeliminować jakiekolwiek ryzyko. Działalność nieewidencjonowanaświetnie sprawdzi się także w przypadku pracowników zainteresowanych dodatkowymzarobkiem. Jeśli jesteś zatrudniony na etacie i chcesz dorobić do pensji, takie rozwiązaniewydaje się jak najbardziej na miejscu.

Na ograniczenia związane z działalnością nierejestrowaną powinny jednak uważaćosoby zainteresowane rynkiem e-commerce. Działalność nierejestrowana pomoże Ci wszybkim i bezpiecznym otwarciu sklepu internetowego, ale w niektórych sytuacjach okażesię sporą przeszkodą. Chodzi na przykład o aktywność w takich portalach jak Allegro czyEmpikplace, gdzie faworyzuje się zarejestrowanych przedsiębiorców, czy o współpracę zokreślonymi kontrahentami - takimi jak hurtownie dropshippingowe, które przy podpisywaniuumowy często wymagają numeru NIP - przestrzega Bartosz Błęka ze Sky-Shop.pl.

Przed decyzją o uruchomieniu działalności nierejestrowanej zastanów się więc, czy w Twojejsytuacji jej wady nie przeważą zalet. Na taki rodzaj aktywności warto postawić zwłaszczawtedy, gdy chcesz dopiero testować pomysł na biznes lub szukasz dodatkowego źródładochodu. Jeśli marzy Ci się jednak poważna firma, która pozwoli Ci się utrzymywać,będziesz musiał zarejestrować swoją działalność w CEIDG.

Jak założyć, prowadzić i zakończyć działalnośćnierejestrowaną?

Jak sama nazwa wskazuje, działalności nierejestrowanej nie trzeba rejestrować. Jeślichcesz zacząć zarabiać bez zbędnych kosztów i ryzyka, monitoruj po prostu swojeprzychody i dbaj o to, aby nie przekraczały 75% minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Jeśli w którymkolwiek miesiącu zarobisz więcej, będziesz musiał dokonać wpisu do CEIDG. Zgodnie z prawem, firmę należy zarejestrować w ciągu maksymalnie 7 dni od datyprzekroczenia tego limitu.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, zwróć uwagę na takie kwestie jak:

● Łączenie działalności nierejestrowanej z inną pracą - aktywność zarobkową wramach działalności nieewidencjonowanej możesz w prosty sposób łączyć z pracąna etacie czy na umowach cywilnoprawnych, ale nie z prowadzeniemzarejestrowanej firmy.

● Ewidencja sprzedaży - działalność nierejestrowana nie zwalnia Cię z obowiązkumonitorowania przychodów. Twoja ewidencja powinna zawierać przynajmniej daty ikwoty sprzedaży, a także jej narastającą wartość.

● Dowody sprzedaży - choć w ramach działalności nierejestrowanej nie musiszwystawiać faktur i rachunków, to masz taki obowiązek, kiedy zażąda tego klient.

● Kasa fiskalna - w większości przypadków działalność nierejestrowana zwalnia Cię zobowiązku posiadania kasy fiskalnej. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy oferujesz produkty lub usługi, których sprzedaż objęta jest koniecznością wystawianiaparagonów.

● Podatek VAT - jako że wartość sprzedaży w działalności nierejestrowanej nie możeprzekroczyć 200 tys. zł rocznie, nie masz obowiązku opłacania VAT-u. Wyjątekstanowią jednak niektóre aktywności podlegające opodatkowaniu VAT niezależnie odosiąganych dochodów.

● Prawa konsumenta - w ramach działalności nierejestrowanej, tak jak w każdyminnym przypadku, masz obowiązek przestrzegania obowiązujących norm i wymogów(związanych np. z reklamacjami czy zwrotami).

● Podatek dochodowy - chociaż nie rejestrujesz firmy, w świetle prawa musiszrozliczać się ze swoich zarobków. Przychody z działalności nieewidencjonowanejnależy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36.

Zakończenie działalności nierejestrowanej również nie wymaga od Ciebie podejmowaniażadnych akcji. Z dnia na dzień możesz po prostu przestać ją prowadzić. Alternatywnerozwiązanie polega na przekształceniu jej w działalność gospodarczą. Dokonując wpisu doCEIDG, pozbędziesz się wszelkich ograniczeń i umożliwisz sobie wykorzystanie