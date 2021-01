33,9 proc. badanych uważa, że Platforma Obywatelska nie wróci do władzy w Polsce - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. W zwycięstwo partii Borysa Budki w najbliższych wyborach parlamentarnych wierzy 20 proc. respondentów.

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Platforma Obywatelska będzie w stanie w przyszłości powrócić do władzy w Polsce?". Najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "nie" (33,9 proc.). 29,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 20 proc. twierdzi, że PO przejmie władzę już po najbliższych wyborach parlamentarnych, a 16,7 proc. uważa, że dojdzie do tego później.



W sukces wyborczy Platformy Obywatelskiej nie wierzy co trzecia kobieta i 36 proc. mężczyzn. W odzyskanie władzy przez partię Borysa Budki wątpi blisko 40 proc. respondentów, którzy ukończyli 50 rok życia i 41 proc. badanych o dochodach nie przekraczających 1000 zł - tak wyniki badania komentuje dla "Rzeczpospolitej" wiceprezes zarządu SW Research, Piotr Zimolzak.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 stycznia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.