"Jestem w biznesie, budujemy duży biznes, ten biznes musi mieć pewną ciągłość przy tak poważnych decyzjach (…) To jest daleko idące myślenie" – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM był pytany o to, co sądzi o coraz głośniejszych zapowiedziach, jakoby to on miał zostać następcą Mateusza Morawieckiego na stanowisku szefa rządu.

REKLAMA