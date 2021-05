​Lewica nie akceptuje żadnych form przemocy; są to zachowania sprzeczne z naszymi wartościami - podkreślono w oświadczeniu ugrupowania zamieszczonym na Facebooku. Zapowiedziano spotkanie wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej Staneckiej oraz wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Gabriela Morawska-Stanecka / Albert Zawada / PAP

W piątkowej "Gazecie Wyborczej" wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zrelacjonowała rozmowę telefoniczną, która odbyła z liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. W rozmowie tej Czarzasty miał powiedzieć Morawskiej-Staneckiej, że jeżeli nie przestanie "łazić po mediach", to on "ją odstrzeli".

Dlaczego on do mnie coś takiego powiedział?! W ogóle powiedzenie do kobiety: "już byłaś taka grzeczna" - mówię w cudzysłowie - "tak było między nami dobrze", uruchomiło u mnie obrazek z sal sądowych, kiedy moje klientki, opowiadały o tej spirali przemocy, że on coś im robił, bił na przykład, po czym przepraszał, a później przed kolejnym atakiem znowu szukał w niej winy, że coś było nie tak, że to jest jej wina, że ona go zmusza do wymierzenia kary - podkreśliła Morawska-Stanecka dla "GW.

I wtedy sobie powiedziałam: nie! Tym bardziej że takie ataki słowne to nie było pierwsze zdarzenie, stwierdziłam, że jakaś granica została przekroczona i muszę zadziałać. Zrobiłam to zgodnie z procedurą - zgłosiłam sprawę do prezydium klubu i napisałam pismo do przewodniczącego - powiedziała Morawska-Stanecka.

W opublikowanym na facebookowym profilu Lewicy wpisie podkreślono: "Lewica nie akceptuje żadnych form przemocy. Zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Są to zachowania sprzeczne z wartościami Lewicy. Dotyczy to również̇ Członkiń́ i Członków naszego koalicyjnego klubu parlamentarnego".

Wszelkie sygnały dotyczące stosowania jakiejkolwiek przemocy czy dyskryminacji traktujemy poważnie i analizujemy z najwyższą starannością. Standardy, których wymagamy od innych, są także naszymi standardami - zaznaczono w oświadczeniu.

Jak podkreślono, "prezydium klubu Lewicy podjęło decyzję o wprowadzeniu odpowiednich procedur, które pozwolą reagować i natychmiast wyciągać konsekwencje w przypadkach naruszeń standardów".

Władze Klubu zdecydowały również̇ o przeprowadzeniu wewnętrznego szkolenia antydyskryminacyjnego, które pozwoli wszystkim parlamentarzystkom i parlamentarzystom Lewicy odświeżyć zasady i zagadnienia związane równością, która jest naszą naczelną zasadą - czytamy w oświadczeniu.

We wpisie zapowiedziano również spotkanie, które zostanie zorganizowane przez "przedstawiciela prezydium klubu parlamentarnego". Sprawę poruszaną w ostatnich publikacjach prasowych chcemy wyjaśnić i omówić podczas spotkania marszałkami Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i marszałka Włodzimierza Czarzastego - głosi oświadczenie.