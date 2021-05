Nie było żadnych rozmów w kontekście wejścia do rządu z Prawem i Sprawiedliwością; wykluczam taką koalicję - powiedział w środę poseł Lewicy Marek Dyduch.

Marek Dyduch / Tomasz Gzell / PAP

Dyduch pytany był w środę w TVN24 o wypowiedź posła Lewicy Macieja Gduli, który napisał w mediach społecznościowych, że jeżeli zostanie zniesiona ustawa represyjna, to Lewica wejdzie do rządu.

To było przejęzyczenie, żadnych rozmów w kontekście wejścia do rządu z PiS-em nie było - odpowiedział poseł Lewicy.

Według niego, "Gdula mówił o warunkach, jakie postawi lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, że jak wejdziemy do rządu, jak opozycja wygra wybory, to jednym z naszych warunków będzie przywrócenie świadczeń dla mundurowych".

Na pytanie, czy wyklucza koalicję z PiS Dyduch odparł: Oczywiście, że wykluczam.

Poseł Lewicy był też pytany o ustawę ratyfikacyjną, którą 27 maja za zająć się Senat. Dopytywany, czy Lewica poprze w Senacie proponowane do tej ustawy poprawki Dyduch powiedział, że Lewica już w Sejmie głosowała za poprawkami". Dzisiaj jak mam się wypowiedzieć o poprawkach, to muszę je zobaczyć, ale jestem przekonany, że co do konsekwencji będziemy głosować w Senacie za poprawkami - podkreślił poseł Lewicy.

W miniony wtorek Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki( KO) poinformował, że izba zajmie się tą ustawą w dodatkowym dniu obrad 27 maja.

W Senacie najprawdopodobniej - jak zapowiadają politycy KO - zgłoszone zostaną poprawki do ustawy ratyfikacyjnej. Zdaniem senatorów PiS byłyby one niezgodne z prawem UE.

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku w sprawie systemu zasobów własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest niezbędna, by uruchomić m.in. Fundusz Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

W ramach samego Funduszu Odbudowy Polsce przypada ok. 58 mld euro (250 mld zł). Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy.